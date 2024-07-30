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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 23:41
Цитата:
А, вот, точно, дочитал
abaika95:
в итоге война свелась сейчас к тому чтобы россия достигла пирровой победы
в итоге война свелась сейчас к тому чтобы россия достигла пирровой победы
А, вот, точно, дочитал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 00:52
Цитата:
Опять мая твая нипанимает включил?
Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и кто там за что извинялся.
Цитата:
Твоя очередь не за горами...
[Исправлено: maxsaf, 31.07.2024 - 01:57]
111:
Не знаю, какой то исчез
Не знаю, какой то исчез
Опять мая твая нипанимает включил?
Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и кто там за что извинялся.
Цитата:
111: Что касается военкоров, они никто и звать их никак, что Романов этот, что Ходаковский извинился перед кадыровцами, что Сладков извинялся перед мусульманами. Правильно их нагибают скажу.
Твоя очередь не за горами...
[Исправлено: maxsaf, 31.07.2024 - 01:57]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 09:09
Цитата:
Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез, но в заголовках где то видел, что пропал человек, как увижу, так скажу кто.
maxsaf:
Опять мая твая нипанимает включил? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и
Опять мая твая нипанимает включил? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и
Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез, но в заголовках где то видел, что пропал человек, как увижу, так скажу кто.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 10:33
Цитата:
тыж сис админ в сельской школе
а супруга воспитатель там же в селе
вроде сам рассказывал или мне показалось?))
Цитата:
за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми
зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш
россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными
плюсов пока не вижу от этой авантюры Цитата:
почему у абайки если любой российский телеграм канал откроешь и там эти новости
мигранты изнасиловали всех россиян)
россию готовят к черносотенным погромам просто
maxsaf:
А я тут причем? Я никогда в школах не работал.
А я тут причем? Я никогда в школах не работал.
тыж сис админ в сельской школе
а супруга воспитатель там же в селе
вроде сам рассказывал или мне показалось?))
Цитата:
maxsaf:
Чем закончилось присутствие американцев в Афганистане? Тоже поди недешево.
Чем закончилось присутствие американцев в Афганистане? Тоже поди недешево.
за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми
зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш
россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными
плюсов пока не вижу от этой авантюры Цитата:
Vit:
А у Абайки эта новость будет звучать так: Мигранты на фронте всех износиловали а потом им стало скучно и друг друга начали насиловать,а потом местную корову тоже износиловали.
А у Абайки эта новость будет звучать так: Мигранты на фронте всех износиловали а потом им стало скучно и друг друга начали насиловать,а потом местную корову тоже износиловали.
почему у абайки если любой российский телеграм канал откроешь и там эти новости
мигранты изнасиловали всех россиян)
россию готовят к черносотенным погромам просто
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 10:36
Цитата:
совет
всегда дочитывай)
там в конце всегда самое важное бывает) Цитата:
у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым
твоя очередь
будешь извинятся
тебя не пустят
тебя найдут
итд)))
это детские травмы какие-то? вроде человек кичиться что инженер с высшим образованием а на деле какой то обиженный птушник получается)
111:
А, вот, точно, дочитал
А, вот, точно, дочитал
совет
всегда дочитывай)
там в конце всегда самое важное бывает) Цитата:
maxsaf:
Твоя очередь не за горами...
Твоя очередь не за горами...
у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым
твоя очередь
будешь извинятся
тебя не пустят
тебя найдут
итд)))
это детские травмы какие-то? вроде человек кичиться что инженер с высшим образованием а на деле какой то обиженный птушник получается)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:19
Цитата:
А тебя кто-то это спрашивал? Я тебя спрашивал про кого-то, кто там исчез где-то? Это ты сам себе выдумал, а теперь морозишься. Я спрашивал конкретно за одного военкора, фамилию и имя назвал. Дальше будешь тупняк включать, или вслед за ним побежишь у "Ахмата" прощение просить?
111:
Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез
Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез
А тебя кто-то это спрашивал? Я тебя спрашивал про кого-то, кто там исчез где-то? Это ты сам себе выдумал, а теперь морозишься. Я спрашивал конкретно за одного военкора, фамилию и имя назвал. Дальше будешь тупняк включать, или вслед за ним побежишь у "Ахмата" прощение просить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:21
Цитата:
Ты там видимо с курчавым в ролевые игры переиграл, ему там где-то что-то показалось, а он тебе по смене через "глухой телефон" недостоверную инфу передал
abaika95:
тыж сис админ в сельской школе
тыж сис админ в сельской школе
Ты там видимо с курчавым в ролевые игры переиграл, ему там где-то что-то показалось, а он тебе по смене через "глухой телефон" недостоверную инфу передал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:22
Цитата:
А теперь то же самое, только в доллары пересчитай.
abaika95:
за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными плюсов пока не вижу от этой авантюры
за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными плюсов пока не вижу от этой авантюры
А теперь то же самое, только в доллары пересчитай.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:24
Цитата:
BLM в России не проканает
abaika95:
россию готовят к черносотенным погромам просто
россию готовят к черносотенным погромам просто
BLM в России не проканает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:27
Цитата:
Ты видимо с суть не вник. Один военкор уже извинился ровно за то, что 111 про "Ахмат" говорит, поэтому да, скоро очередь оцифрованного извиняться, не не передо мной, а перед кадыровцами.
abaika95:
у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым
у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым
Ты видимо с суть не вник. Один военкор уже извинился ровно за то, что 111 про "Ахмат" говорит, поэтому да, скоро очередь оцифрованного извиняться, не не передо мной, а перед кадыровцами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:29
Цитата:
Это только твоя тактика, ты же постоянно угрожаешь каким-то общинами, в какие-то паблики стучать грозишься.
abaika95:
всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым твоя очередь будешь извинятся тебя не пустят тебя найдут итд)))
всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым твоя очередь будешь извинятся тебя не пустят тебя найдут итд)))
Это только твоя тактика, ты же постоянно угрожаешь каким-то общинами, в какие-то паблики стучать грозишься.
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