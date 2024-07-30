Отправлено: - 10:33

maxsaf:

А я тут причем? Я никогда в школах не работал.

maxsaf:

Чем закончилось присутствие американцев в Афганистане? Тоже поди недешево.

Vit:

А у Абайки эта новость будет звучать так: Мигранты на фронте всех износиловали а потом им стало скучно и друг друга начали насиловать,а потом местную корову тоже износиловали.

Цитата:тыж сис админ в сельской школеа супруга воспитатель там же в селевроде сам рассказывал или мне показалось?))Цитата:за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитымизато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашишроссия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и раненымиплюсов пока не вижу от этой авантюры Цитата:почему у абайки если любой российский телеграм канал откроешь и там эти новостимигранты изнасиловали всех россиян)россию готовят к черносотенным погромам просто