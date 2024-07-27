Отправлено: - 20:53

[Исправлено: Skeptic, 27.07.2024 - 21:56]

Любопытно стало...Чем руководствуются проголосовавшие за третий пункт? Откуда такая уверенность? Я уже не говорю о том, что мужик - существо рациональное и при принятии решения об усыновлении/удочерении будет руководствоваться не эмоциями, как женщина (жалко ребёнка стало), а именно своими возможностями в воспитании и содержании ребёнка....Ещё более любопытен четвёртый пункт...А усыновление/удочерение детей одинокими женщинами на институте семьи негативно никак не сказывается?...Хотелось бы предложить тем, кто составляет опросы, сначала консультироваться со специалистами... Чтобы вопросы не вызывали таких вопросов.Хотя бы в данном случае... Чем первый вопрос противоречит/не соответствует второму? (Можно наоборот) Любое усыновление/удочерение снижает число детей, живущих в приютах по определению. В том числе и простое оформление опекунства стариками над своими внуками. Да и просто над чужими сиротами. Соседскими, например. Много таких историй есть...