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≡ В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49735
В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми...
Отправлено: 27.07.24 - 20:53
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В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми мужчинами, признали неконституционной. Автор обращения назвал норму дискриминационной, так как для женщин подобные ограничения не действуют. Вы согласны с решением суда?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1495
В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми...
Отправлено: 27.07.24 - 20:53
#1
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Любопытно стало...
Чем руководствуются проголосовавшие за третий пункт? Откуда такая уверенность? Я уже не говорю о том, что мужик - существо рациональное и при принятии решения об усыновлении/удочерении будет руководствоваться не эмоциями, как женщина (жалко ребёнка стало), а именно своими возможностями в воспитании и содержании ребёнка.
...
Ещё более любопытен четвёртый пункт...
А усыновление/удочерение детей одинокими женщинами на институте семьи негативно никак не сказывается? :-)
...
Хотелось бы предложить тем, кто составляет опросы, сначала консультироваться со специалистами... Чтобы вопросы не вызывали таких вопросов.

Хотя бы в данном случае... Чем первый вопрос противоречит/не соответствует второму? (Можно наоборот) Любое усыновление/удочерение снижает число детей, живущих в приютах по определению. В том числе и простое оформление опекунства стариками над своими внуками. Да и просто над чужими сиротами. Соседскими, например. Много таких историй есть...

[Исправлено: Skeptic, 27.07.2024 - 21:56]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1359
В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми...
Отправлено: 30.07.24 - 15:36
#2
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Может стоило как-то более корректно составить норму? Действительно, если человек одинок (хоть мужчина, хоть женщина), то, возможно, будет не хватать свободного времени на ребёнка из-за работы. И вот пусть какая-то комиссия или сам детский дом и установит это (сдюжит или нет). А так да, дискриминация.

[Исправлено: Тот самый, 30.07.2024 - 16:37]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1495
Re: В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми...
Отправлено: 31.07.24 - 08:46
#3
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Цитата:
Тот самый:

Так все эти моменты уже есть в правилах(или как они там называются) по усыновлению. Комиссия все их учитывает при расмотрении вопроса.
Да и какой здравомыслящий человек будет брать ребёнка, если ему некогда им заниматься...
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