Re: Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса...

Отправлено: - 22:35

Конечно безопасно и всё по заветам ВОЗ. Сейчас ВОЗ активно открещивается от своих действий при объявлении пандемии коронавируса. А насчёт вакцинации девочек- просто погуглите, всё неоднозначно, например почему Япония отказалась от этой вакцинации? Цитата : "Минздрав Японии отозвал рекомендации по обязательной вакцинации против ВПЧ в 2013 году из-за сообщений о побочных эффектах вакцин. Охват вакцинацией к тому времени составлял 70%. После решения Минздрава этот показатель упал до 1% и сохраняется на этом уровне."

Почему у нас всё в обязаловку , а не по желанию? Ведь в Казахстане уже один раз провалилась попытка подобной вакцинации..

А госпоже Елиссеевой, которой противны мракобесы антиваксеры -радужный флаг в руки и вакцина в помощь!