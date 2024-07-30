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≡ Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса папилломы человека в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49735
Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса папилломы человека в Костанайской области
Отправлено: 30.07.24 - 14:27
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Гулим Досумова заострила внимание: вопреки предубеждениям и слухам о том, что применяемые вакцины приводят к бесплодию, на самом деле вакцинация не влияет на способность к зачатию и на течение будущих беременностей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3442
Re: Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса...
Отправлено: 30.07.24 - 14:27
#1
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А где комменты от мракобесов антиваксеров?
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
104
Re: Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса...
Отправлено: 30.07.24 - 22:35
#2
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Конечно безопасно и всё по заветам ВОЗ. Сейчас ВОЗ активно открещивается от своих действий при объявлении пандемии коронавируса. А насчёт вакцинации девочек- просто погуглите, всё неоднозначно, например почему Япония отказалась от этой вакцинации? Цитата : "Минздрав Японии отозвал рекомендации по обязательной вакцинации против ВПЧ в 2013 году из-за сообщений о побочных эффектах вакцин. Охват вакцинацией к тому времени составлял 70%. После решения Минздрава этот показатель упал до 1% и сохраняется на этом уровне."
Почему у нас всё в обязаловку , а не по желанию? Ведь в Казахстане уже один раз провалилась попытка подобной вакцинации..
А госпоже Елиссеевой, которой противны мракобесы антиваксеры -радужный флаг в руки и вакцина в помощь!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
172
Re: Этой осенью 5 300 девочек бесплатно вакцинируют от вируса...
Отправлено: 31.07.24 - 00:55
#3
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Большинство людей наученные опытом пандомии, уже не верят прививкам.

Убеждённы, что большинство родителей не будут соглашаться на прививки, на сомнительный опыт.
Кажется и так все понятно.

Р.S. Заваксеры за прививки.
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