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≡ Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для таксистов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49735
Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для таксистов в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 21:34
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Министр транспорта Марат Карабаев предложил ограничить дистанцию перевозок для таксистов до 50 километров. Он отметил, что популярность сервиса inDrive на межобластных маршрутах негативно влияет на регулярные автобусные сообщения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15107
Re: Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для...
Отправлено: 30.07.24 - 21:34
#1
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Недавно имел горький опыт прокатится на индрайвере более 2000 км. Мне нужно было срочно приехать на китайскую границу. На поезд билетов нема. Отпуска у людей, все билеты раскупаются в миг. Я тремя пересадками доехал и постарел сразу. Ужас. 140 на кочках и пофиг что подвеска может развалится. Сидишь как селёдка в банке.
П.С вам бы сначало нужно добавить вагоны. А так я только рад если уберут эти гробовозы с дорог.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1435
Re: Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для...
Отправлено: 30.07.24 - 22:11
#2
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Цитата:
Vit:
П.С вам бы сначало нужно добавить вагоны. А так я только рад если уберут эти гробовозы с дорог.


....в России был на поезде проехал чисто комфортно,автобусы ходят как советские времена между населённым пунктами городами районами посёлками ......а у нас?
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
99
Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для таксистов в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 23:38
#3
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39792
Re: Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для...
Отправлено: 30.07.24 - 23:44
#4
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Недавно поехал на такси с кжби до дубка, сел в какую то приору, еще и впереди, это пипец.
Шашками гоняет, летит, наказывает других водятелов, кто едет нормально, это идиот.
Поговорил с таксистами другими мол шо таке, они говорят у него жёлтая карточка, но мент сидит крышует его, родич.
Приора, номер 558 вроде, но так, не запоминаю, но при встрече точно не сяду.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10000
Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для таксистов в Казахстане
Отправлено: 31.07.24 - 00:08
#5
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Цитата:
Vit:
А так я только рад если уберут эти гробовозы с дорог.

Они же не только людей возят,а ещё и посылки передают,очень удобно.
Сами заедут,заберут и привезут на адрес.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24175
Не более 50 километров: новые ограничения хотят ввести для таксистов в Казахстане
Отправлено: 31.07.24 - 00:40
#6
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Цитата:
Vit:
140 на кочках и пофиг что подвеска может развалится.

Цитата:
111:
Шашками гоняет, летит, наказывает других водятелов, кто едет нормально, это идиот.

То есть им точно плевать и на министра и на это ограничение в 50км.
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