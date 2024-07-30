Отправлено: - 22:11

Vit:

П.С вам бы сначало нужно добавить вагоны. А так я только рад если уберут эти гробовозы с дорог.

Цитата:....в России был на поезде проехал чисто комфортно,автобусы ходят как советские времена между населённым пунктами городами районами посёлками ......а у нас?