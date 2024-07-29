Отправлено: - 12:04

maxsaf:

Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни

maxsaf:

Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно

maxsaf:

Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе

maxsaf:

Не пускают, да?

maxsaf:

Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю

111:

Прикольные видео с Мали, как фашистов дрессируют - Ля Иляха илля Ллах - Что такое, что надо? -Ля Иляха илля Ллах!

Цитата:Родился ты в СССР а не в КазахстанеЭтой страны давно нет а Казахстан для тебя заграницаА теперь ты живёшь в Канаде и чё дальше?Интерсуйся новостями страны где ты умрёшь и где будут жить твои детиВроде это логичнее нет? Цитата:За тебя новости твоей страны смотрюТы же почему-то не хочешь Цитата:Жил бы рядом с Америкой там бы хаты скупалНо у Америки курс доллара не падает до 3 тенге))Цитата:ДорогоДа и смысл туда ехать если не собираешься получить гражданство страны а я не собираюсь жить там 14 лет Цитата:Сис админ в школе это не аналог инженераТак что ты типичный юрист из макдака))Цитата:Да война выходит на новый уровеньЯвно же вся эта клоунада с украинским флагом в мали подстроена спецслужбамиВагнеров вели и подставили уверен что украинские спецслужбы через ЦРУ постарались от чего туареги и радостно махали украинскими флагами80 вагнеров за раз навалять это большая потеря для африканского корпуса РФЕсли учитывать что у них по странам там по 150-200 наемников всего рассчитано.По всей видимости сейчас Украина потеряв инициативу на своих фронтах будет давить по всему миру выдавливая Россию