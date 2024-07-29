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≡ Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49735
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
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В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане.
Накануне стало известно, что большие партии напитка сняли с продажи в Бишкеке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24173
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
#1
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Цитата:
В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане, передает корреспондент

Как этот напиток вообще мог попасть в Казахстан при таком списке несоответствий и нарушений? В чем прикол - сначала ввезти, а потом начать читать, что же мы там ввезли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15107
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:50
#2
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Пробывал его в прошлом году. Гадость ужасная. Как будто растворитель пьёшь.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1493
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 11:56
#3
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Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано?
А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16451
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:00
#4
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как вообще можно завозить пищевые продукты из стран где до сих пор либо война идет либо политическая неразбериха?

афганистан воюет с 1979 года не прекращая
какие оттуда газировки могут быть
если уж французская компания по производству минералки оказалась гнала воду из речи с фекалиями то покупать продукты из страны где главный доход это опиумный мак и героин вообще смерти подобно
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1455
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:57
#5
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А я Coca-Cola покупаю афганскую,вроде норм на вкус. Действительно,откуда там пр-во? Может это под них наши китайские или кыргызские братья разливают?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
163
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 14:56
#6
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Да как попала, как все остальное попадает у нас. Просто у нас кошмарят магазины только по поводу табачки и алкоголя несовершеннолетним. И проверяют только супермаркеты на наличие необходимых маркировок на товаре, так как там суммы штрафов совсем другие в отличие от мелких магазинов. Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39792
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 15:33
#7
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.

Мы в Солнечном этот сок покупали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39792
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 15:42
#8
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Вот, 6 декабря наш там ухватил, красивую баночку 2023 год

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24173
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 18:24
#9
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Интересно, номера лицензий настоящие, купленные за взятку, или вообще фейковые?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
163
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 15:34
#10
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Цитата:
111:

Вообще разница между магазином у дома и сетевым супермаркетом в том, что бы товар попал на полку магазина проходятся разные этапы. В магазин у дома приходит торговый с папочкой, впарил товар из своего ассортимента, доставка привезла товар, товар на полке. В супермаркете, так же за заявкой приходит торговый, но впарить он все подряд не может. Так как товар должен быть прописан, а для этого, скажем так"ответственный" супермаркет запросит кучу документов на товар, спецификацию, сертификаты и т.д и т.п.
В отсутствии какой либо бумажки , можно запросить гарантийное письмо, типа если что поставщик несёт ответственность , так что могу предположить что солнечный хитро...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
764
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:18
#11
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Цитата:
Skeptic:
Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано? А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?

Натурально. На фантике только буковки, худо бедно с этим наше образование еще справляется. А внутри-то уже верхнее иметь надо. А с верхним понимать надо так себе, если уж рии статус университета дали.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10743
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:34
#12
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Цитата:
111:
сок покупал

---Марик , снова мимо ---это не сок , а вода со вкусом граната :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10743
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:36
#13
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, номера лицензий настоящие

----Настоящие , купленные за определенную сумму .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39792
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 23:37
#14
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Цитата:
Гога:
Марик , снова мимо ---это не

Да знаю я, просто Амирка схватил банку, мы пару взяли
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