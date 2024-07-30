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«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49735
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 10:12
Компания заявляет, что наконец построит на ССГПО завод по производству горячебрикетированного железа. Актуальность проекта в Костанайской области обсуждают уже более 10 лет.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3442
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 10:12
Они с цехом погрузки окатышей, который пылит на весь Рудный, разобраться не могут. А тут на целый зелёный завод замахнулись!
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:08
Не хватит ли баки пилить???? Арматурно- прокатный строили, стоимость возросла в разы- лидерами по прокату не стали Опытно -экспериментальный реанимировали-реанимировали, не понятно- то ли жив, то ли мертв, а бабок угрохали кучу. Ну эту приблуду поставят, кучу бабок вгрохают, а где производство электроэнергии для дуговых печей, где вода, без которой разливочные не работают?? И поедет народ из Рудного искать себе более чистую жизнь....
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:10
А еще цементный... ССГПО рулит бабками государства..
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:40
Сейчас в Рудном жестко все строят, может на этот раз что то будет даже
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:43
Цитата:
Ну да, только идиоты могли думать, что война между русскими и украинцами, которой ССГПО объявил санкции, закончится через годик полтора.
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..
А потому да, Ойропа и что там еще..
По заявлению спикера на форуме, конъюнктура рынка изменилась.
Ну да, только идиоты могли думать, что война между русскими и украинцами, которой ССГПО объявил санкции, закончится через годик полтора.
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..
А потому да, Ойропа и что там еще..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3442
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 14:59
Цитата:
как только помрёт объявленный в розыск Международным уголовным судом Путин, так война сразу и закончится
111:
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..
как только помрёт объявленный в розыск Международным уголовным судом Путин, так война сразу и закончится
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 15:01
Цитата:
Современная медицина не даст ему умереть, да и в его окружении же такие же дебилы, поставят своих сыновей президентами и еще лет на 70.
юля елиссева:
как только помрёт объявленный в розыск
как только помрёт объявленный в розыск
Современная медицина не даст ему умереть, да и в его окружении же такие же дебилы, поставят своих сыновей президентами и еще лет на 70.
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 16:25
Цитата:
----Ты забыл написАть , что и тут Путин виноват
111:
----Ты забыл написАть , что и тут Путин виноват
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 16:30
Цитата:
----Марик , там однако не дебилы .Там очень умные люди . А вот тут в комментах и на форуме ---однако сомневаюсь
111:
такие же дебилы
такие же дебилы
----Марик , там однако не дебилы .Там очень умные люди . А вот тут в комментах и на форуме ---однако сомневаюсь
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 23:36
Цитата:
Я это писал, что именно виновата бойня русских с русскими, в результате которой я лишился определенных денег и неплохих.
Гога:
Ты забыл написАть , что и тут Путин виноват
Ты забыл написАть , что и тут Путин виноват
Я это писал, что именно виновата бойня русских с русскими, в результате которой я лишился определенных денег и неплохих.
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