Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 15:19
Видео камер наблюдения, снятое 20 июля в кафе "MCoffee", на днях распространили в социальных сетях. На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу. Читать новость
мне всегда интересна сумма компенсации потерпевшей стороне штраф то идет в казну но пострадал то парень- он по лицу получил за сколько интересна тренера откупились чтобы он заяву на них не писал? и откупились ли вообще? парень мог тупо лажануть и простить их за просто так
Противно такие новости читать. В двойне противно читать как тренер, у которого изначально должен быть мужской стержень отмазывается.(Да я не виноват, бармен меня первый обозвал.) Тьфу, позорник. Детский сад.
По уставу спортсмен не должен применять свои навыки в быту и тем более если противник слабее, по этой логике следует,что боксеры нарушили этот кодекс чести и должны быть наказаны. Помню,сосед сантехник имел привычку напиваться пьяным и дома скандалить, однако их дочь ходила на самбо и было достаточно что удар ногой по груди заставил родителя забыть о своей скверной привычке, мало того горе-папаша вынес входную дверь на себе и ударился об соседскую,то есть об нашу дверь, а тут мы подумали что подростки дерутся в подъезде. Немедля был вызван патруль,а те позвали скорую и сосед-папаша оказался в больнице
Организаторы Олимпиады в Париже допустили к участию в женском турнире по боксу бывших мужчин. Как стало известно, в 2023 году Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня провалили гендерный тест и были дисквалифицированы на чемпионате мира. В МОК заявили, что эти боксеры являются женщинами и могут участвовать в соревнованиях. «Установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», - цитирует Франс Пресс комментарий представителя МОК Марка Адамса. Хелиф и Юйтин выступали на прошлых Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако в 2023 году, по данным The Guardian, спортсменки провалили гендерный тест. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев тогда объяснил, что на мировом первенстве в Индии некоторые спортсмены пытались выдать себя за женщин, но генетические тесты выявили у них ХY-хромосомы. На Олимпиаде в Париже Хелиф проведет первый поединок в четверг, Линь Юй‑Тин — в пятницу. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что по просьбе внука не поехал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды.
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать