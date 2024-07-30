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≡ Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49735
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 15:19
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Видео камер наблюдения, снятое 20 июля в кафе "MCoffee", на днях распространили в социальных сетях. На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3442
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 15:19
#1
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Однозначно выгонять из ДЮСШ таких тренеров!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39792
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 15:21
#2
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Хорошо, заплатил 70 тысяч, нажрался кумыса и иди колоти неверных мальцов, пользуясь тем, что ты физически силен и Герой Казахстана.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1359
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 15:30
#3
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Ещё и вруны! :lol: Вряд ли молодой щуплый бармен стал оскорблять пьяных неадекватов. Руководству ДЮСШ стоит избавляться от такого тренера.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16451
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 15:30
#4
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мне всегда интересна сумма компенсации потерпевшей стороне
штраф то идет в казну
но пострадал то парень- он по лицу получил
за сколько интересна тренера откупились чтобы он заяву на них не писал?
и откупились ли вообще? парень мог тупо лажануть и простить их за просто так
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3442
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 15:53
#5
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1910
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 16:34
#6
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Цитата:
На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу. Как выяснилось, мужчины - тренеры по боксу ДЮСШ Куаныш Куликов и Даулет Танабаев.

Источник:


Не говорили тренеры бармену..«Орыс, езжай в свою Россию»???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10743
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 16:43
#7
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в адрес бармена нецензурной бранью,---интересно , на каком языке ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5441
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 17:46
#8
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Цитата:
Гога:
бранью,---интересно , на каком языке ?

Ну а какой язык так богат матерными словами? На казахском языке не выскажешь всю палитру эмоций, лексикон маловат :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15107
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 18:08
#9
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Противно такие новости читать. В двойне противно читать как тренер, у которого изначально должен быть мужской стержень отмазывается.(Да я не виноват, бармен меня первый обозвал.)
Тьфу, позорник. Детский сад.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6990
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 21:04
#10
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По уставу спортсмен не должен применять свои навыки в быту и тем более если противник слабее, по этой логике следует,что боксеры нарушили этот кодекс чести и должны быть наказаны. Помню,сосед сантехник имел привычку напиваться пьяным и дома скандалить, однако их дочь ходила на самбо и было достаточно что удар ногой по груди заставил родителя забыть о своей скверной привычке, мало того горе-папаша вынес входную дверь на себе и ударился об соседскую,то есть об нашу дверь, а тут мы подумали что подростки дерутся в подъезде. Немедля был вызван патруль,а те позвали скорую и сосед-папаша оказался в больнице
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1435
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 22:29
#11
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......строго его надо наказать...предлагаю в наказание отправить его на олимпиаду и на ринге чтоб он сразился с извращенцами трансгендарами там двух извращенцев боксёров допустили...

:-) :-) :-)

...у спортсменок выступающие на олимпиаде большой процент заболевания простаты...организаторы не в даумении.... :lol: :lol: :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1435
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 30.07.24 - 22:49
#12
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Организаторы Олимпиады в Париже допустили к участию в женском турнире по боксу бывших мужчин. Как стало известно, в 2023 году Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня провалили гендерный тест и были дисквалифицированы на чемпионате мира. В МОК заявили, что эти боксеры являются женщинами и могут участвовать в соревнованиях. «Установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», - цитирует Франс Пресс комментарий представителя МОК Марка Адамса. Хелиф и Юйтин выступали на прошлых Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако в 2023 году, по данным The Guardian, спортсменки провалили гендерный тест. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев тогда объяснил, что на мировом первенстве в Индии некоторые спортсмены пытались выдать себя за женщин, но генетические тесты выявили у них ХY-хромосомы. На Олимпиаде в Париже Хелиф проведет первый поединок в четверг, Линь Юй‑Тин — в пятницу. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что по просьбе внука не поехал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5441
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 23:02
#13
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
процент заболевания простаты...

Не знаю я смотрю нормальный спорт, нормальную Олимпиаду, откуда только Вы какие то мерзопакостные новости находите? Специально ищете?
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