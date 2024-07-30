Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...

Отправлено: - 22:49

Организаторы Олимпиады в Париже допустили к участию в женском турнире по боксу бывших мужчин. Как стало известно, в 2023 году Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня провалили гендерный тест и были дисквалифицированы на чемпионате мира. В МОК заявили, что эти боксеры являются женщинами и могут участвовать в соревнованиях. «Установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», - цитирует Франс Пресс комментарий представителя МОК Марка Адамса. Хелиф и Юйтин выступали на прошлых Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако в 2023 году, по данным The Guardian, спортсменки провалили гендерный тест. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев тогда объяснил, что на мировом первенстве в Индии некоторые спортсмены пытались выдать себя за женщин, но генетические тесты выявили у них ХY-хромосомы. На Олимпиаде в Париже Хелиф проведет первый поединок в четверг, Линь Юй‑Тин — в пятницу. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что по просьбе внука не поехал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды.