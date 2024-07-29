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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:57
#9571
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Красивое фото, как и красивая ликвидация фашистов на их земле.
Всегда бы было так..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 19:17
#9572
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Цитата:
111:
Они молодцы, расстреливают фашистов, которые попадают в их заградотряды.

А за что тогда журналист извинялся перед Ахматом?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 19:18
#9573
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Цитата:
111:
Красивое фото, как и красивая ликвидация фашистов на их земле. Всегда бы было так..

Не накаркай, а то куда прятаться потом будешь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 12:04
#9574
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Цитата:
maxsaf:
Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни

Родился ты в СССР а не в Казахстане
Этой страны давно нет а Казахстан для тебя заграница
А теперь ты живёшь в Канаде и чё дальше?
Интерсуйся новостями страны где ты умрёшь и где будут жить твои дети
Вроде это логичнее нет? Цитата:
maxsaf:
Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно

За тебя новости твоей страны смотрю
Ты же почему-то не хочешь Цитата:
maxsaf:
Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе

Жил бы рядом с Америкой там бы хаты скупал
Но у Америки курс доллара не падает до 3 тенге))
Цитата:
maxsaf:
Не пускают, да?

Дорого
Да и смысл туда ехать если не собираешься получить гражданство страны а я не собираюсь жить там 14 лет Цитата:
maxsaf:
Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю

Сис админ в школе это не аналог инженера
Так что ты типичный юрист из макдака))
Цитата:
111:
Прикольные видео с Мали, как фашистов дрессируют - Ля Иляха илля Ллах - Что такое, что надо? -Ля Иляха илля Ллах!

Да война выходит на новый уровень
Явно же вся эта клоунада с украинским флагом в мали подстроена спецслужбами
Вагнеров вели и подставили уверен что украинские спецслужбы через ЦРУ постарались от чего туареги и радостно махали украинскими флагами
80 вагнеров за раз навалять это большая потеря для африканского корпуса РФ
Если учитывать что у них по странам там по 150-200 наемников всего рассчитано.
По всей видимости сейчас Украина потеряв инициативу на своих фронтах будет давить по всему миру выдавливая Россию
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 14:37
#9575
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Цитата:
abaika95:
всей видимости сейчас Украина потеряв инициативу

Да где же теряет, оккупанты до сих пор не могут донецкую или донбасскую область завоевать, до ее границ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 14:39
#9576
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Цитата:
maxsaf:
за что тогда журналист извинялся перед Ахматом

Который военкор что ли?
Один исчез, пропал без вести, не пойму какой из них, значит Аллаха боится
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 15:24
#9577
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Цитата:
111:
Да где же теряет,

теряет
село за селом
Цитата:
111:
оккупанты до сих пор не могут донецкую или донбасскую область завоевать, до ее границ.

ну россия с ее отношением к собственным людям может еще лет 10 так воевать
за каждое село по 1500 тысячи человек ложить
а у украины нет столько людей чтобы все эти села защищать

в итоге война свелась сейчас к тому чтобы россия достигла пирровой победы
заняла донбасс ценой 300 тысяч человек с разбитой инфраструктурой и заминированными территориями
кремлю уже не удастся продать эту победу как великое достижение
явно же уже всем адекватным что россия обосралась в прямом эфире
киев не взяли
денацификацию мнимую не провели
демилитаризацию не провели даже хуже украина стала накачена оружием
нато не отодвинули оно еще ближе стала
чего добились? санкции, захват пустого донбасса где население либо выехало либо убито
и сухопутный коридор в крым для подачи воды
размах на рубль удар на копейку
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 16:22
#9578
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Кто-нибудь в курсе актив там "взбодрили" за плохой интернет в рудном или нет. А то че-то он все так же плохой
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 18:23
#9579
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Цитата:
abaika95:
Сис админ в школе это не аналог инженера

А я тут причем? Я никогда в школах не работал.

Цитата:
abaika95:
Родился ты в СССР а не в Казахстане

Точно, спасибо, что напомнил

Цитата:
abaika95:
размах на рубль удар на копейку

Чем закончилось присутствие американцев в Афганистане? Тоже поди недешево.
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