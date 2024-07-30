Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...

Отправлено: - 15:30

мне всегда интересна сумма компенсации потерпевшей стороне

штраф то идет в казну

но пострадал то парень- он по лицу получил

за сколько интересна тренера откупились чтобы он заяву на них не писал?

и откупились ли вообще? парень мог тупо лажануть и простить их за просто так