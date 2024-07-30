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≡ Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49732
Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина
Отправлено: 30.07.24 - 16:37
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35-летний житель Рудного был установлен и задержан сотрудниками полиции в ходе проведения ОПМ "Карасора-2024". Во время обыска его квартиры обнаружили и изъяли множество zip-пакетов с порошкообразным веществом.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1910
Re: Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли...
Отправлено: 30.07.24 - 16:37
#1
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Цитата:
Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина

Источник:

в криминальном городе Рудный процветает какой то наркокортель!
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