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Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина
Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина
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