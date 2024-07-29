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Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49732
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане.
Накануне стало известно, что большие партии напитка сняли с продажи в Бишкеке.
Читать новость
Накануне стало известно, что большие партии напитка сняли с продажи в Бишкеке.
Читать новость
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
Цитата:
Как этот напиток вообще мог попасть в Казахстан при таком списке несоответствий и нарушений? В чем прикол - сначала ввезти, а потом начать читать, что же мы там ввезли?
В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане, передает корреспондент
Как этот напиток вообще мог попасть в Казахстан при таком списке несоответствий и нарушений? В чем прикол - сначала ввезти, а потом начать читать, что же мы там ввезли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15104
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:50
Пробывал его в прошлом году. Гадость ужасная. Как будто растворитель пьёшь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1493
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 11:56
Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано?
А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16451
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:00
как вообще можно завозить пищевые продукты из стран где до сих пор либо война идет либо политическая неразбериха?
афганистан воюет с 1979 года не прекращая
какие оттуда газировки могут быть
если уж французская компания по производству минералки оказалась гнала воду из речи с фекалиями то покупать продукты из страны где главный доход это опиумный мак и героин вообще смерти подобно
афганистан воюет с 1979 года не прекращая
какие оттуда газировки могут быть
если уж французская компания по производству минералки оказалась гнала воду из речи с фекалиями то покупать продукты из страны где главный доход это опиумный мак и героин вообще смерти подобно
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1455
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:57
А я Coca-Cola покупаю афганскую,вроде норм на вкус. Действительно,откуда там пр-во? Может это под них наши китайские или кыргызские братья разливают?
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 14:56
Да как попала, как все остальное попадает у нас. Просто у нас кошмарят магазины только по поводу табачки и алкоголя несовершеннолетним. И проверяют только супермаркеты на наличие необходимых маркировок на товаре, так как там суммы штрафов совсем другие в отличие от мелких магазинов. Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39786
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 15:33
Цитата:
Мы в Солнечном этот сок покупали
Odin_iz_Teh:
Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.
Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.
Мы в Солнечном этот сок покупали
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39786
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 15:42
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 18:24
Интересно, номера лицензий настоящие, купленные за взятку, или вообще фейковые?
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 15:34
Цитата:
Вообще разница между магазином у дома и сетевым супермаркетом в том, что бы товар попал на полку магазина проходятся разные этапы. В магазин у дома приходит торговый с папочкой, впарил товар из своего ассортимента, доставка привезла товар, товар на полке. В супермаркете, так же за заявкой приходит торговый, но впарить он все подряд не может. Так как товар должен быть прописан, а для этого, скажем так"ответственный" супермаркет запросит кучу документов на товар, спецификацию, сертификаты и т.д и т.п.
В отсутствии какой либо бумажки , можно запросить гарантийное письмо, типа если что поставщик несёт ответственность , так что могу предположить что солнечный хитро...
111:
Вообще разница между магазином у дома и сетевым супермаркетом в том, что бы товар попал на полку магазина проходятся разные этапы. В магазин у дома приходит торговый с папочкой, впарил товар из своего ассортимента, доставка привезла товар, товар на полке. В супермаркете, так же за заявкой приходит торговый, но впарить он все подряд не может. Так как товар должен быть прописан, а для этого, скажем так"ответственный" супермаркет запросит кучу документов на товар, спецификацию, сертификаты и т.д и т.п.
В отсутствии какой либо бумажки , можно запросить гарантийное письмо, типа если что поставщик несёт ответственность , так что могу предположить что солнечный хитро...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 764
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:18
Цитата:
Натурально. На фантике только буковки, худо бедно с этим наше образование еще справляется. А внутри-то уже верхнее иметь надо. А с верхним понимать надо так себе, если уж рии статус университета дали.
Skeptic:
Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано? А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано? А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
Натурально. На фантике только буковки, худо бедно с этим наше образование еще справляется. А внутри-то уже верхнее иметь надо. А с верхним понимать надо так себе, если уж рии статус университета дали.
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:34
Цитата:
---Марик , снова мимо ---это не сок , а вода со вкусом граната
111:
сок покупал
сок покупал
---Марик , снова мимо ---это не сок , а вода со вкусом граната
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 30.07.24 - 16:36
Цитата:
----Настоящие , купленные за определенную сумму .
maxsaf:
Интересно, номера лицензий настоящие
Интересно, номера лицензий настоящие
----Настоящие , купленные за определенную сумму .
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