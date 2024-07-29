Отправлено: - 16:18

Skeptic:

Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано? А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?

Цитата:Натурально. На фантике только буковки, худо бедно с этим наше образование еще справляется. А внутри-то уже верхнее иметь надо. А с верхним понимать надо так себе, если уж рии статус университета дали.