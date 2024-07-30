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≡ «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49732
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 10:12
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Компания заявляет, что наконец построит на ССГПО завод по производству горячебрикетированного железа. Актуальность проекта в Костанайской области обсуждают уже более 10 лет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3442
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 10:12
#1
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Они с цехом погрузки окатышей, который пылит на весь Рудный, разобраться не могут. А тут на целый зелёный завод замахнулись!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
151
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:08
#2
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Не хватит ли баки пилить???? Арматурно- прокатный строили, стоимость возросла в разы- лидерами по прокату не стали Опытно -экспериментальный реанимировали-реанимировали, не понятно- то ли жив, то ли мертв, а бабок угрохали кучу. Ну эту приблуду поставят, кучу бабок вгрохают, а где производство электроэнергии для дуговых печей, где вода, без которой разливочные не работают?? И поедет народ из Рудного искать себе более чистую жизнь....
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
151
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:10
#3
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А еще цементный... ССГПО рулит бабками государства..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:40
#4
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Сейчас в Рудном жестко все строят, может на этот раз что то будет даже
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 14:43
#5
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Цитата:
По заявлению спикера на форуме, конъюнктура рынка изменилась.


Ну да, только идиоты могли думать, что война между русскими и украинцами, которой ССГПО объявил санкции, закончится через годик полтора.
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..
А потому да, Ойропа и что там еще..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3442
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 14:59
#6
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Цитата:
111:
Там еще целые десятилетия будут братья славяне друг друга убивать..

как только помрёт объявленный в розыск Международным уголовным судом Путин, так война сразу и закончится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39786
«Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать экологичным одно из самых грязных производств
Отправлено: 30.07.24 - 15:01
#7
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Цитата:
юля елиссева:
как только помрёт объявленный в розыск

Современная медицина не даст ему умереть, да и в его окружении же такие же дебилы, поставят своих сыновей президентами и еще лет на 70.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10742
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 16:25
#8
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Цитата:
111:

----Ты забыл написАть , что и тут Путин виноват :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10742
Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...
Отправлено: 30.07.24 - 16:30
#9
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Цитата:
111:
такие же дебилы

----Марик , там однако не дебилы .Там очень умные люди . А вот тут в комментах и на форуме ---однако сомневаюсь :-x :-x :-x
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