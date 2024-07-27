Конечно получает,например грузчик на складской 12000день. 30 дней 360000. Любой таксист,доставщик готовой еды,получает по 500000месяц не меньше. Вообще то вопрос поставлен немного не правильно,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,а сейчас свою зп надо зарабатывать,кто умеет и хочет работать тот зарабатывает.
Ну да, много кто. Комбинатовские в Рудном в среднем 300-450 тысяч. Рабочий мусоровоза, блин, вот не верил, спросил даже, примерно 400 тысяч. Наш сантехник в ОСИ делает не напрягаясь тысяч 300, ну их не видно, побухивает. Наш студент да, 150 тысяч, между учебой, это и охрана в магазине, и в пицце готовка 150, и в компах сейчас ушел, 150, ну да, студентам без опыта и так сходит. В деревне братан жены 150 на выпасах лошадей, вот в деревнях не срастается конечно. Ну в среднем я бы сказал 150-200 средняя наверно, не учитывая деревню, в которой тысяч 100 наверно средняя
Тут вопрос с подковыркой! Речь нужно вести не о зарплате, а о том насколько человек доволен своей работой.. Я в свои 21. год был рад работать монтёром на Миллионке, через три года, так же диспетчером тогда ещё существовавших Северных Сетей. И не в ЗП было счастье!
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае? ....оказывается не обязательно ездить клубнику собирать можно и нас бабло рубить,устроюсь в ОСИ к Марику сантехником и буду подбухивая работать...ну типо работать...
Не любой, кто арендует машину меньше получается, на своей можно и больше заработать, если жилы рвать! У меня 6-7 смен в месяц, на руки 127000, если все выплаты посчитать официально тысяч 150 будет, статистика на "грязную зарплату" ориентируется, а мы считаем чистую!
Правильно потомучто на ЗП тогда ниче не купишь потомучто ниче не было Цитата:
Эл-починно: я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу.
Оно и видно Совок в голове и остался) Цитата:
Добринцофф: Кто хочет зарабатывать ,тот зарабатывает,у меня например выходных нет,а если куда уезжаю то всё равно по удалёнке работаю.
Потомучто ты работаешь на себя Твой бизнес это и есть твоя жизнь А твоим сотрудникам к примеру не упало работать на тебя без выходных у них и своя жизнь имеется
Богатство народа определяется свободным временем его рабочих сказал Маркс А ещё можно дополнить богатство определяется деньгами которые рабочий может потратить на развлечения себя и своей семьи В пост индустриальном обществе уже не надо за кусок хлеба и джинсы работать у станка круглосуточно Люди идут на работу чтобы получить деньги чтобы потом потратить их на удовольствие Поездку за границу, новый айфон или компьютер, аттракционы или отдых за городом А на сумму в 300 тыс этого уже не сделаешь Либо сделаешь но одно и редко
Поэтому все эти средние зарплаты которые наши совки высчитывают по старой формуле сколько человеку должно хватать на ЖКХ, еду и проезд уже не актуальны. Мы уже достигли уровня жизни когда рабочий у станка не робот у которого мечта после работы это бутылка водки и забвение,рабочий хочет хорошего развлечения а это дорого От того что рабочий не может себе позволить вывезти семью в Египет или Тайланд копится недовольство Вот отсюда и надо делать расчет устраивает ли его средняя зарплата или она только на выживание ему дана
Какая грустная картина тут у вас. Че за слова такие , работа, станок, такси, это все шляпа, это уже прошлый век. Почитайте марафон желаний от Блиновской. Елена всем говорит если хочешь разбогатеть, то повторяй каждый день в мыслях : Я хочу разбогатеть. И все! Вуаля. И нафиг не надо работать.
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