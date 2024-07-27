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≡ Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49729
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге сам аким Костанайской области сказал.Вопрос а ее кто нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9999
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
#1
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Цитата:
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае?

Источник:

Конечно получает,например грузчик на складской 12000день.
30 дней 360000.
Любой таксист,доставщик готовой еды,получает по 500000месяц не меньше.
Вообще то вопрос поставлен немного не правильно,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,а сейчас свою зп надо зарабатывать,кто умеет и хочет работать тот зарабатывает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:50
#2
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Цитата:
Добринцофф:
,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,

Ну почему в СССР, я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу. ;-)
ПС - причём когда захочу, тогда и прихожу! 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2024 - 21:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:22
#3
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Ну да, много кто.
Комбинатовские в Рудном в среднем 300-450 тысяч.
Рабочий мусоровоза, блин, вот не верил, спросил даже, примерно 400 тысяч.
Наш сантехник в ОСИ делает не напрягаясь тысяч 300, ну их не видно, побухивает.
Наш студент да, 150 тысяч, между учебой, это и охрана в магазине, и в пицце готовка 150, и в компах сейчас ушел, 150, ну да, студентам без опыта и так сходит.
В деревне братан жены 150 на выпасах лошадей, вот в деревнях не срастается конечно.
Ну в среднем я бы сказал 150-200 средняя наверно, не учитывая деревню, в которой тысяч 100 наверно средняя
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:27
#4
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Тут вопрос с подковыркой!
Речь нужно вести не о зарплате, а о том насколько человек доволен своей работой..
Я в свои 21. год был рад работать монтёром на Миллионке, через три года, так же диспетчером тогда ещё существовавших Северных Сетей. И не в ЗП было счастье! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24170
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:52
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно получает,например грузчик на складской 12000день. 30 дней 360000.

Без выходных? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24170
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:55
#6
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Цитата:
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге

Так то было вначале 2023 года, надо бы акима ещё раз спросить, может уже 400 тыс средняя 8-)
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а
§ алмазбек
(Пользователи)
Регистрация:
28.07.24
Сообщений:
1
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 28.07.24 - 14:26
#7
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спасмибо за отзыв тут
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1431
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 28.07.24 - 20:25
#8
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае?
....оказывается не обязательно ездить клубнику собирать можно и нас бабло рубить,устроюсь в ОСИ к Марику сантехником и буду подбухивая работать...ну типо работать...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5439
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 06:12
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Любой таксист,

Не любой, кто арендует машину меньше получается, на своей можно и больше заработать, если жилы рвать!
У меня 6-7 смен в месяц, на руки 127000, если все выплаты посчитать официально тысяч 150 будет, статистика на "грязную зарплату" ориентируется, а мы считаем чистую!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9999
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 10:29
#10
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Цитата:
saba:
У меня 6-7 смен в месяц

Ну так сделайте себе 3-4 смены,тогда будет не 127000,а 65000.
:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9999
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 10:36
#11
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Цитата:
maxsaf:
Без выходных?

Кто хочет зарабатывать ,тот зарабатывает,у меня например выходных нет,а если куда уезжаю то всё равно по удалёнке работаю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16449
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 11:56
#12
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Цитата:
Эл-починно:
И не в ЗП было счастье

Правильно потомучто на ЗП тогда ниче не купишь потомучто ниче не было
Цитата:
Эл-починно:
я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу.

Оно и видно
Совок в голове и остался)
Цитата:
Добринцофф:
Кто хочет зарабатывать ,тот зарабатывает,у меня например выходных нет,а если куда уезжаю то всё равно по удалёнке работаю.

Потомучто ты работаешь на себя
Твой бизнес это и есть твоя жизнь
А твоим сотрудникам к примеру не упало работать на тебя без выходных у них и своя жизнь имеется

Богатство народа определяется свободным временем его рабочих сказал Маркс А ещё можно дополнить богатство определяется деньгами которые рабочий может потратить на развлечения себя и своей семьи
В пост индустриальном обществе уже не надо за кусок хлеба и джинсы работать у станка круглосуточно
Люди идут на работу чтобы получить деньги чтобы потом потратить их на удовольствие
Поездку за границу, новый айфон или компьютер, аттракционы или отдых за городом
А на сумму в 300 тыс этого уже не сделаешь
Либо сделаешь но одно и редко


Поэтому все эти средние зарплаты которые наши совки высчитывают по старой формуле сколько человеку должно хватать на ЖКХ, еду и проезд уже не актуальны.
Мы уже достигли уровня жизни когда рабочий у станка не робот у которого мечта после работы это бутылка водки и забвение,рабочий хочет хорошего развлечения а это дорого
От того что рабочий не может себе позволить вывезти семью в Египет или Тайланд копится недовольство
Вот отсюда и надо делать расчет устраивает ли его средняя зарплата или она только на выживание ему дана
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15103
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 12:17
#13
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Какая грустная картина тут у вас. Че за слова такие , работа, станок, такси, это все шляпа, это уже прошлый век.
Почитайте марафон желаний от Блиновской.
Елена всем говорит если хочешь разбогатеть, то повторяй каждый день в мыслях : Я хочу разбогатеть. И все! Вуаля. И нафиг не надо работать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9999
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 30.07.24 - 13:01
#14
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Цитата:
abaika95:
А твоим сотрудникам к примеру не упало работать на тебя без выходных у них и своя жизнь имеется

А никто и не заставляет,у сотрудников оплата не за месяц ,а за часы,хочешь заработать выходи,не нужны деньги можешь заниматься личными делами.
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