Цитата:
maxsaf:
Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни
Родился ты в СССР а не в Казахстане
Этой страны давно нет а Казахстан для тебя заграница
А теперь ты живёшь в Канаде и чё дальше?
Интерсуйся новостями страны где ты умрёшь и где будут жить твои дети
Вроде это логичнее нет? Цитата:
maxsaf:
Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно
За тебя новости твоей страны смотрю
Ты же почему-то не хочешь Цитата:
maxsaf:
Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе
Жил бы рядом с Америкой там бы хаты скупал
Но у Америки курс доллара не падает до 3 тенге))
Цитата:
maxsaf:
Не пускают, да?
Дорого
Да и смысл туда ехать если не собираешься получить гражданство страны а я не собираюсь жить там 14 лет Цитата:
maxsaf:
Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю
Сис админ в школе это не аналог инженера
Так что ты типичный юрист из макдака))
Цитата:
111:
Прикольные видео с Мали, как фашистов дрессируют - Ля Иляха илля Ллах - Что такое, что надо? -Ля Иляха илля Ллах!
Да война выходит на новый уровень
Явно же вся эта клоунада с украинским флагом в мали подстроена спецслужбами
Вагнеров вели и подставили уверен что украинские спецслужбы через ЦРУ постарались от чего туареги и радостно махали украинскими флагами
80 вагнеров за раз навалять это большая потеря для африканского корпуса РФ
Если учитывать что у них по странам там по 150-200 наемников всего рассчитано.
По всей видимости сейчас Украина потеряв инициативу на своих фронтах будет давить по всему миру выдавливая Россию