Re: «Зеленая» сталь черной металлургии - ERG планирует сделать...

Отправлено: - 14:08

Не хватит ли баки пилить???? Арматурно- прокатный строили, стоимость возросла в разы- лидерами по прокату не стали Опытно -экспериментальный реанимировали-реанимировали, не понятно- то ли жив, то ли мертв, а бабок угрохали кучу. Ну эту приблуду поставят, кучу бабок вгрохают, а где производство электроэнергии для дуговых печей, где вода, без которой разливочные не работают?? И поедет народ из Рудного искать себе более чистую жизнь....