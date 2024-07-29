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≡ Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области оправдал Верховный суд Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49729
Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области оправдал Верховный суд Казахстана
Отправлено: 29.07.24 - 16:45
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Кенжегарин был приговорен к году ограничения свободы за мошенничество. Такой приговор ему вынес Алтынсаринский районный суд. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Но мужчина не сдался и дошел до Верховного суда.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1908
Re: Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области...
Отправлено: 29.07.24 - 16:45
#1
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Цитата:
"Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеются признаки состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел", - сообщила Генпрокуратура.

Верховный суд согласился с доводами генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.

Источник:


Почему за несколько косяков (к примеру три) со стороны судей, не наказывают их за это?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
309
Re: Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области...
Отправлено: 29.07.24 - 18:30
#2
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Аскарбек Кенжегарин экс аким района, интересно пропал как то неожиданно, если из-за этой истории то наверняка будет продолжение
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
276
Re: Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области...
Отправлено: 29.07.24 - 23:36
#3
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Если бы не Генеральный прокурор, то трубил этот бедолага от звонка до звонка! Пусть теперь требует восстановления честного имени и учит сам законы страны, чтобы знать их больше чем судья, вынесший карательный приговор! Конечно, судья и прокурор, надзирающий за законностью, будучи активными участниками на процессе, только при желании вышестоящих судей, будут уволены!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
309
Re: Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области...
Отправлено: 30.07.24 - 08:41
#4
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Кстати сын у Кенжегарина в прокуратуре работал если не изменяет память
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