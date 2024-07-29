Re: Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области...

Отправлено: - 23:36

Если бы не Генеральный прокурор, то трубил этот бедолага от звонка до звонка! Пусть теперь требует восстановления честного имени и учит сам законы страны, чтобы знать их больше чем судья, вынесший карательный приговор! Конечно, судья и прокурор, надзирающий за законностью, будучи активными участниками на процессе, только при желании вышестоящих судей, будут уволены!