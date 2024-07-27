Отправлено: - 11:56

Эл-починно:

И не в ЗП было счастье

Эл-починно:

я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу.

Добринцофф:

Кто хочет зарабатывать ,тот зарабатывает,у меня например выходных нет,а если куда уезжаю то всё равно по удалёнке работаю.

Цитата:Правильно потомучто на ЗП тогда ниче не купишь потомучто ниче не былоЦитата:Оно и видноСовок в голове и остался)Цитата:Потомучто ты работаешь на себяТвой бизнес это и есть твоя жизньА твоим сотрудникам к примеру не упало работать на тебя без выходных у них и своя жизнь имеетсяБогатство народа определяется свободным временем его рабочих сказал Маркс А ещё можно дополнить богатство определяется деньгами которые рабочий может потратить на развлечения себя и своей семьиВ пост индустриальном обществе уже не надо за кусок хлеба и джинсы работать у станка круглосуточноЛюди идут на работу чтобы получить деньги чтобы потом потратить их на удовольствиеПоездку за границу, новый айфон или компьютер, аттракционы или отдых за городомА на сумму в 300 тыс этого уже не сделаешьЛибо сделаешь но одно и редкоПоэтому все эти средние зарплаты которые наши совки высчитывают по старой формуле сколько человеку должно хватать на ЖКХ, еду и проезд уже не актуальны.Мы уже достигли уровня жизни когда рабочий у станка не робот у которого мечта после работы это бутылка водки и забвение,рабочий хочет хорошего развлечения а это дорогоОт того что рабочий не может себе позволить вывезти семью в Египет или Тайланд копится недовольствоВот отсюда и надо делать расчет устраивает ли его средняя зарплата или она только на выживание ему дана