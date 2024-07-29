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≡ Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49729
Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
Отправлено: 29.07.24 - 11:38
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«Девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8, 12, 13 лет! Полиция назначила экспертизы, провели допросы, пригласили государственного адвоката и психолога со школы. Дети признали вину», - пишет автор поста.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
309
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:38
#1
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Люди чересчур обнаглели, 8,12,13 лет достаточно большие "дети" это по факту уже существа без будущего, половые органы в рот теперь должны брать их родители, или как?! Что с них вырастет?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1493
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:53
#2
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Доигрались с "правами ребёнка" и прочей ювенальщиной.
И это ещё не дно...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16449
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:54
#3
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Цитата:
мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом.


зачем подробности про сбор велика и соседа? больше на алиби похоже. мать так и сказала бы что не следила за дочерью продолжительное время и не обращала внимания на нее что девочку смогли увезти долеко.
другой момент а чем вызывана была тема с уводом за дом именно в тот момент когда мать собирала велик с соседом? мальчики по сговору поджидали пока мать отвлечеться на соседа или так совпало? девочке 5 лет она гуляли до этого одна? с кем дружила во дворе? как вела себя мать с ней?


Цитата:
Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет.


спросить откуда игрушки не судьба? где была девочка? почему потрепаная? матери как будто пофиг на все ей с соседом велик надо было собирать и ее очень разозлило что девочка ушла и испачкалась
в итоге девочка открылась только дедушке а матери нет.



пацанов в дет дом с обязательной псих проверкой на адекватность
родителей лишить родительских прав
там явно не дети учителей и ученых а из неблагополучных
мать девочки также на учет
не уследила за ребенком
девочку также на псих. проверку по полному разряду
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16449
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:55
#4
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Цитата:
Skeptic:
Доигрались с "правами ребёнка" и прочей ювенальщиной. И это ещё не дно...

всмысле доигрались с "правами ребенка"? сажать щеглов не смыслящих а родителей по головке гладить ? они мол ни в чем не виноваты?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1908
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 16:36
#5
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Цитата:
6 июля мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его

Источник:


А мама при сборке велосипеда для чего там была нужна? Что то не договаривает мамаша...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1908
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 16:40
#6
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Цитата:
Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку

Источник:

Заголовок прямо таки кричащий! За своими детьми надо следить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 17:07
#7
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Ну надо будет во вмем обвинить ойропейских геев, все это они!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4530
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 18:15
#8
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Цитата:
Все это девочка рассказала дедушке спустя две недели. На минутку, девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8, 12, 13 лет!
Источник:


На минутку - надо сказать о том, что девочка рассказала ДЕДУШКЕ, а не маме...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1431
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 22:47
#9
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Цитата:
111:
Ну надо будет во вмем обвинить ойропейских геев, все это они!


....удивляюсь как ты Путина,Россию не прилепил....на геев не наговаривай они чпокаются сами с сабой....а вот педофилы это другое,на олимпиаде с голландии выступает...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
276
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 23:28
#10
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Вот такое творят биомусорята! А где были горе-родившие таких, учителя контролирующие таких, соседи, живущие рядом с горе-родителями, которые постоянно требующие у гос-ва уважения к себе и к их биомусорятам? Полное равнодушие со стороны всех ответственных и безответственных болтунов, дармоедов, допустивших к такому безобразию! Эти дети психически нездоровые с момента их зачатия! А их родители были полноценными в период зачатия? Вот это деградация общества реально фиксирует хаос в головах, даже если нет мозгов, а иначе это по другому не назовешь! Эта деградация перечеркнула все принципы Справедливости, Процветания,Благополучия, провозглашенные в стране, поскольку гос-вом не соблюдался принцин реальной Ответственности за содеянное! Так будет долго продолжаться или нет?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6989
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 30.07.24 - 04:25
#11
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Помню несколько лет назад кто-то из жителей высотки в Рудном выложил видео как два малолетних подростка занимались взрослыми делами на крыше заброшенного садика,тогда население не так бурно реагировала как сейчас. Не знаю чем тогда история закончилась, однако на ТВ и в прессе деликатно промолчали.
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