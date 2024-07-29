Свалки Костаная. «Это какой-то мини-полигон!»
Отправлено: 29.07.24 - 23:09
Пока в стране Правительством РК не будет восстановлена реальная и жесткая кара в отношении правонарушителей (биомусора), в виде телесного наказания, изъятия имущества, принудительного труда, ничего в стране не изменится! Везде распущенность, вакханалия, безделье, чванство, отсутствие уважения, отсутствие ответственности за содеянное, безобразия во всех уровнях, проявление жалости к лицам, совершившим правонарушение, вседозволенность, и эти вызовы говорят о том, что гос-ву пора закручивать "гайки"! Сейчас страна, благодаря ничегонеделанью со стороны госорганов, превратилась в жалостливое! Развито иждивенчество среди всех слоев населения, нет обязательного контроля за исполнением законов, нет реального воспитания порастающего поколения, плохо работает Минздрав в выявлении психически нездоровых людей, из среды которых вырастают правонарушители, образование вместо подготовки грамотных и компетентных кадров, обучение превратило в бизнес и кроме денег ничего не видят и не стараются выучить компетентных и грамотных специалистов, сейчас нет хороших и опытных кадров! Штаты раздуты и тем самым нет КПД. Где работники среднего звена, их просто нет! Никто не хочет работать! Такое ощущение, что готовят страну для развала! Кроме болтовни и восхваления друг друга, реальных дел для искоренения перекосов, перегибов, ничего не делается! Сколько не говори халва, во рту слаще не становится. Что можно говорить, если даже не могут нагнуть тех, кто бросает мусор под ноги власть имущим! Если будет восстановлена настоящая справедливость, законность, реальная кара, вплоть до смертной казни, вот только тогда восстановится правопорядок в стране и вера законопослушных людей в будущее страны, где не будет бардака! Все видят, что пока своей жалостью к правонарушителям в виде штрафов всех и каждого, власти не могут навести порядок ни в борьбе с нарушителями, ни с руководителями услугодателями, и многими другими!
[Исправлено: абике, 30.07.2024 - 00:11]