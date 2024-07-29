Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
Отправлено: 29.07.24 - 11:38
«Девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8, 12, 13 лет! Полиция назначила экспертизы, провели допросы, пригласили государственного адвоката и психолога со школы. Дети признали вину», - пишет автор поста. Читать новость
мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом.
зачем подробности про сбор велика и соседа? больше на алиби похоже. мать так и сказала бы что не следила за дочерью продолжительное время и не обращала внимания на нее что девочку смогли увезти долеко. другой момент а чем вызывана была тема с уводом за дом именно в тот момент когда мать собирала велик с соседом? мальчики по сговору поджидали пока мать отвлечеться на соседа или так совпало? девочке 5 лет она гуляли до этого одна? с кем дружила во дворе? как вела себя мать с ней?
Цитата:
Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет.
спросить откуда игрушки не судьба? где была девочка? почему потрепаная? матери как будто пофиг на все ей с соседом велик надо было собирать и ее очень разозлило что девочка ушла и испачкалась в итоге девочка открылась только дедушке а матери нет.
пацанов в дет дом с обязательной псих проверкой на адекватность родителей лишить родительских прав там явно не дети учителей и ученых а из неблагополучных мать девочки также на учет не уследила за ребенком девочку также на псих. проверку по полному разряду
Вот такое творят биомусорята! А где были горе-родившие таких, учителя контролирующие таких, соседи, живущие рядом с горе-родителями, которые постоянно требующие у гос-ва уважения к себе и к их биомусорятам? Полное равнодушие со стороны всех ответственных и безответственных болтунов, дармоедов, допустивших к такому безобразию! Эти дети психически нездоровые с момента их зачатия! А их родители были полноценными в период зачатия? Вот это деградация общества реально фиксирует хаос в головах, даже если нет мозгов, а иначе это по другому не назовешь! Эта деградация перечеркнула все принципы Справедливости, Процветания,Благополучия, провозглашенные в стране, поскольку гос-вом не соблюдался принцин реальной Ответственности за содеянное! Так будет долго продолжаться или нет?
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