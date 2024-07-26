Отправлено: - 23:08

Kairat stayer:

Так, вы суть не поняли, речь в заметке идёт за транспортировку газа. Россияне потеряли рынок сбыта Европу, месторождения, скорее всего не закрывают, потом опять не откроют.

Цитата:.....с тобой давно уже всё понятно,вы во всём как всегда разбераетесь сами работать ещё раз повторёсь не хотите,вам кто что то должен построить...Катар будет строить газ будет идти в Узбекистан Российский и мы к этой присасёмся к этой трубе ....и вот ещётебеРоссия в апреле экспортировала в Европу почти половину СПГ Катя Загвоздкина Редакция Forbes Европа остается основным направлением экспорта российского сжиженного природного газа: в апреле 46% поставок СПГ были предназначены для европейского рынка, пишет РБК со ссылкой на данные Kpler. Треть экспортируемого СПГ была отправлена в Азию, оставшиеся 20% — «в неизвестном направлении». Пока ЕС не вводил ограничений против российского СПГ, но они могут войти в 14-й пакет санкций, об этом, в частности, говорил глава МИД Швеции Европа остается основным направлением экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ): в апреле 46% поставок СПГ (1,31 млн т) были предназначены для европейского рынка, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Kpler. Треть (34%, почти 1 млн т) экспортируемого СПГ, как и в марте, была отправлена в Азию. Оставшиеся 20% (0,57 млн т) сейчас значатся в статистике как «направленные в неизвестном направлении».. В общей сложности за прошлый месяц Россия экспортировала 2,84 млн т СПГ, за первый квартал 2024 года — 11,53 млн т (+3,1% к показателям прошлого года). Экспорт СПГ в Европу в апреле сократился на 15% по сравнению с мартом, а поставки в неизвестном направлении выросли почти на 18%, отмечает РБК. В целом объем поставок в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,5%. 95% поставок российского СПГ в Евросоюз приходится на «Ямал СПГ», свидетельствует статистика. Как рассказал РБК независимый эксперт по газу Александр Собко, СПГ с Ямала востребован в Европе благодаря удачной логистике и исторической завязке больших объемов на европейских компаниях. «Большая часть ямальского СПГ сразу же или после перевалки с танкеров ледового класса оказывается в собственности европейских транснациональных корпораций. И гипотетический отказ от использования этого СПГ в Европе приведет к потерям на логистике не только для «Новатэка» [крупнейший российский производитель сжиженного природного газа], но в первую очередь для европейских же компаний», — отмечает эксперт.