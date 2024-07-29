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≡ В Тобыле прошёл областной турнир по грэпплингу UWW
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49726
В Тобыле прошёл областной турнир по грэпплингу UWW
Отправлено: 29.07.24 - 18:59
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В спортивном комплексе "Астана" прошли соревнования “Grappling Summer Championship” под эгидой United World Wrestling (Всемирная Ассоциация борьбы). Побороться за медали, грамоты и подарки от спонсоров собралось более 350 грэпплеров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Re: В Тобыле прошёл областной турнир по грэпплингу UWW
Отправлено: 29.07.24 - 18:59
#1
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Что это такое, непонятно, но наверно хорошо.
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