Отправлено: - 16:45





Верховный суд согласился с доводами генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53042 "Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеются признаки состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел", - сообщила Генпрокуратура.Верховный суд согласился с доводами генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.Источник:

Цитата:Почему за несколько косяков (к примеру три) со стороны судей, не наказывают их за это?