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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:45
#9556
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Цитата:
111:
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.

На работе человек продает свое время работодателю. А какой там вид работы - это уже второстепенное. Кому то проще работать умственно, кому-то физически.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:47
#9557
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Цитата:
111:
Я сдаю хаты только русским с России?

Цитата:
111:
В объяве да, только русским и только с России!

Прокуратура, надеюсь, разберётся 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:52
#9558
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Цитата:
maxsaf:
Прокуратура, надеюсь, разберётся

Что у тебя не отнять, это самому сочинить что то, а потом самому и ответить на провокацию
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 01:02
#9559
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Цитата:
Vit:
Александр Дугин.

Человек, который автоматически вызывает приступ русофобии, даже у людей не склонных к ней, впрочем таких сейчас много во власти РФ и около власти! Агрессия прёт из них, но при этом хотят, чтобы к ним хорошо относились!

[Исправлено: saba, 29.07.2024 - 02:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 05:34
#9560
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Посмотрел разные сайты, везде обсуждают раздел Wildberries ,мне чем то напомнило 90 е, только на высшем уровне. Жену крышует сенатор Сулейман Керимов, мужа Дон Кадыров, наверное скоро стрелку забьют! Я когда был в 2015 году в Троицке, меня поразило, что бандиты крышуют такси, у нас это кончилось вместе с 90 ми, а у них законсервировалось.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 09:35
#9561
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Цитата:
111:
получить третий красный диплом

---
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 11:40
#9562
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Цитата:
111:
Он вроде по младше меня, что то подзабыл.

он вроде как писал что на пенсии уже и вот уехал
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, ни один чабан не уехал

остались)
бараны разьехались только) Цитата:
maxsaf:
Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности.

у меня товарищ тоже юрист по образованию
в Макдональдсе картошку жарит)
так и ты инженер) Цитата:
Vit:
Серый волк из дубны.

помойки мониторит Цитата:
Vit:
Третьяков воюет на донбасе.

это который тут и массажист и боксер и фсбшник типа был
а на деле редактор мелкой газеты под названием "утро сепара"?)) Цитата:
Vit:
бузулукский забыл ник. По мебели спец

это который НЕ ЗЕМЛЯК? который мебель собирал в ударнике?))

теряем ЛУДШЫХ
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 11:45
#9563
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Цитата:
Vit:
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)

я и не бью себя пяткой в грудь что я дофига патриот
просто ну лью помои там где живу
и переезжать не намерен лишь бы комуто чтото доказатьЦитата:
Vit:
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)

не смотрю телевизор
в телеге читаю
надо знать чем живет сумасшедший сосед
жил бы рядом с сша про сша читал бы Цитата:
Vit:
"Открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже - окончательный приговор современной западной цивилизации.

при этом ты там хочешь клубнику собирать)
но на сахалин почемуто ехать не хочешь
там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:
maxsaf:
Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало

а че не так?
тыже казахстанские новости сутками мониторишь
вот тебе ответка

как торонто? откачали воду то? свет людям дали? или опять еноты виноваты?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 17:00
#9564
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Прикольные видео с Мали, как фашистов дрессируют
- Ля Иляха илля Ллах
- Что такое, что надо?
-Ля Иляха илля Ллах!
И хрясь ладошкой по фашисткой морде..
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..
По понятным причинам видео не выкладываю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:13
#9565
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Цитата:
111:
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..

А чё, кадыровцы не так же борятся?

[Исправлено: maxsaf, 29.07.2024 - 19:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:16
#9566
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Цитата:
abaika95:
а че не так? тыже казахстанские новости сутками мониторишь вот тебе ответка

Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни. Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:18
#9567
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Цитата:
abaika95:
при этом ты там хочешь клубнику собирать) но на сахалин почемуто ехать не хочешь там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:

Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:19
#9568
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Цитата:
abaika95:
жил бы рядом с сша

Не пускают, да? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:21
#9569
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Цитата:
abaika95:
у меня товарищ тоже юрист по образованию в Макдональдсе картошку жарит) так и ты инженер)

Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:56
#9570
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Цитата:
maxsaf:
А чё, кадыровцы не так же борятся?

Они молодцы, расстреливают фашистов, которые попадают в их заградотряды.
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