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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:45
Цитата:
На работе человек продает свое время работодателю. А какой там вид работы - это уже второстепенное. Кому то проще работать умственно, кому-то физически.
111:
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.
На работе человек продает свое время работодателю. А какой там вид работы - это уже второстепенное. Кому то проще работать умственно, кому-то физически.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:47
Цитата:
Цитата:
Прокуратура, надеюсь, разберётся
111:
Я сдаю хаты только русским с России?
Я сдаю хаты только русским с России?
Цитата:
111:
В объяве да, только русским и только с России!
В объяве да, только русским и только с России!
Прокуратура, надеюсь, разберётся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:52
Цитата:
Что у тебя не отнять, это самому сочинить что то, а потом самому и ответить на провокацию
maxsaf:
Прокуратура, надеюсь, разберётся
Прокуратура, надеюсь, разберётся
Что у тебя не отнять, это самому сочинить что то, а потом самому и ответить на провокацию
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 01:02
Цитата:
Человек, который автоматически вызывает приступ русофобии, даже у людей не склонных к ней, впрочем таких сейчас много во власти РФ и около власти! Агрессия прёт из них, но при этом хотят, чтобы к ним хорошо относились!
[Исправлено: saba, 29.07.2024 - 02:03]
Vit:
Александр Дугин.
Александр Дугин.
Человек, который автоматически вызывает приступ русофобии, даже у людей не склонных к ней, впрочем таких сейчас много во власти РФ и около власти! Агрессия прёт из них, но при этом хотят, чтобы к ним хорошо относились!
[Исправлено: saba, 29.07.2024 - 02:03]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 05:34
Посмотрел разные сайты, везде обсуждают раздел Wildberries ,мне чем то напомнило 90 е, только на высшем уровне. Жену крышует сенатор Сулейман Керимов, мужа Дон Кадыров, наверное скоро стрелку забьют! Я когда был в 2015 году в Троицке, меня поразило, что бандиты крышуют такси, у нас это кончилось вместе с 90 ми, а у них законсервировалось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 09:35
Цитата:
---
111:
получить третий красный диплом
получить третий красный диплом
---
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 11:40
Цитата:
он вроде как писал что на пенсии уже и вот уехал
Цитата:
остались)
бараны разьехались только) Цитата:
у меня товарищ тоже юрист по образованию
в Макдональдсе картошку жарит)
так и ты инженер) Цитата:
помойки мониторит Цитата:
это который тут и массажист и боксер и фсбшник типа был
а на деле редактор мелкой газеты под названием "утро сепара"?)) Цитата:
это который НЕ ЗЕМЛЯК? который мебель собирал в ударнике?))
теряем ЛУДШЫХ
111:
Он вроде по младше меня, что то подзабыл.
Он вроде по младше меня, что то подзабыл.
он вроде как писал что на пенсии уже и вот уехал
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, ни один чабан не уехал
Надеюсь, ни один чабан не уехал
остались)
бараны разьехались только) Цитата:
maxsaf:
Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности.
Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности.
у меня товарищ тоже юрист по образованию
в Макдональдсе картошку жарит)
так и ты инженер) Цитата:
Vit:
Серый волк из дубны.
Серый волк из дубны.
помойки мониторит Цитата:
Vit:
Третьяков воюет на донбасе.
Третьяков воюет на донбасе.
это который тут и массажист и боксер и фсбшник типа был
а на деле редактор мелкой газеты под названием "утро сепара"?)) Цитата:
Vit:
бузулукский забыл ник. По мебели спец
бузулукский забыл ник. По мебели спец
это который НЕ ЗЕМЛЯК? который мебель собирал в ударнике?))
теряем ЛУДШЫХ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 11:45
Цитата:
я и не бью себя пяткой в грудь что я дофига патриот
просто ну лью помои там где живу
и переезжать не намерен лишь бы комуто чтото доказатьЦитата:
не смотрю телевизор
в телеге читаю
надо знать чем живет сумасшедший сосед
жил бы рядом с сша про сша читал бы Цитата:
при этом ты там хочешь клубнику собирать)
но на сахалин почемуто ехать не хочешь
там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:
а че не так?
тыже казахстанские новости сутками мониторишь
вот тебе ответка
как торонто? откачали воду то? свет людям дали? или опять еноты виноваты?))
Vit:
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)
я и не бью себя пяткой в грудь что я дофига патриот
просто ну лью помои там где живу
и переезжать не намерен лишь бы комуто чтото доказатьЦитата:
Vit:
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
не смотрю телевизор
в телеге читаю
надо знать чем живет сумасшедший сосед
жил бы рядом с сша про сша читал бы Цитата:
Vit:
"Открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже - окончательный приговор современной западной цивилизации.
"Открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже - окончательный приговор современной западной цивилизации.
при этом ты там хочешь клубнику собирать)
но на сахалин почемуто ехать не хочешь
там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:
maxsaf:
Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало
Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало
а че не так?
тыже казахстанские новости сутками мониторишь
вот тебе ответка
как торонто? откачали воду то? свет людям дали? или опять еноты виноваты?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 17:00
Прикольные видео с Мали, как фашистов дрессируют
- Ля Иляха илля Ллах
- Что такое, что надо?
-Ля Иляха илля Ллах!
И хрясь ладошкой по фашисткой морде..
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..
По понятным причинам видео не выкладываю.
- Ля Иляха илля Ллах
- Что такое, что надо?
-Ля Иляха илля Ллах!
И хрясь ладошкой по фашисткой морде..
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..
По понятным причинам видео не выкладываю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:13
Цитата:
А чё, кадыровцы не так же борятся?
[Исправлено: maxsaf, 29.07.2024 - 19:13]
111:
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..
Вот так надо правоверным бороться с фашизмом..
А чё, кадыровцы не так же борятся?
[Исправлено: maxsaf, 29.07.2024 - 19:13]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:16
Цитата:
Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни. Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно
abaika95:
а че не так? тыже казахстанские новости сутками мониторишь вот тебе ответка
а че не так? тыже казахстанские новости сутками мониторишь вот тебе ответка
Я в Казахстане родился и прожил большую часть жизни. Какого фига ты в Канаде потерял - вообще не понятно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:18
Цитата:
Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе
abaika95:
при этом ты там хочешь клубнику собирать) но на сахалин почемуто ехать не хочешь там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:
при этом ты там хочешь клубнику собирать) но на сахалин почемуто ехать не хочешь там вот работать некому и геев нет (наверно) Цитата:
Потому что он не такой патриот России, как ты. Мечтаешь об Америке, а хаты скупаешь в Челябе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:19
Цитата:
Не пускают, да?
abaika95:
жил бы рядом с сша
жил бы рядом с сша
Не пускают, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:21
Цитата:
Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю.
abaika95:
у меня товарищ тоже юрист по образованию в Макдональдсе картошку жарит) так и ты инженер)
у меня товарищ тоже юрист по образованию в Макдональдсе картошку жарит) так и ты инженер)
Ну значит такой юрист. А я в отличие от него по специальности работаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.07.24 - 18:56
Цитата:
Они молодцы, расстреливают фашистов, которые попадают в их заградотряды.
maxsaf:
А чё, кадыровцы не так же борятся?
А чё, кадыровцы не так же борятся?
Они молодцы, расстреливают фашистов, которые попадают в их заградотряды.
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