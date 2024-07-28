Отправлено: - 22:45

111:

То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.

Цитата:На работе человек продает свое время работодателю. А какой там вид работы - это уже второстепенное. Кому то проще работать умственно, кому-то физически.