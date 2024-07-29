Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане

Отправлено: - 14:56

Да как попала, как все остальное попадает у нас. Просто у нас кошмарят магазины только по поводу табачки и алкоголя несовершеннолетним. И проверяют только супермаркеты на наличие необходимых маркировок на товаре, так как там суммы штрафов совсем другие в отличие от мелких магазинов. Вот и растаскивают эти магазины у дома всякую ерунду со складской, в самом лучшем случае без маркировки на гос языке. А раз берут, то и прут сюда всякую гадость.