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≡ Тротуар на месте демонтированных киосков по ул. Победы должны обустроить до празднования Дня города в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49723
Тротуар на месте демонтированных киосков по ул. Победы должны обустроить до празднования Дня города в Костанае
Отправлено: 29.07.24 - 13:57
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Такое поручение дал аким Костаная Марат ЖУНДУБЕВ отделу ЖКХ на аппаратном совещании городского акимата 29 июля и попросил отчитаться на аппаратном совещаниии через две недели. Что сделают на ул. Победы и зачем нужно было убирать киоски?
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1455
Re: Тротуар на месте демонтированных киосков по ул. Победы...
Отправлено: 29.07.24 - 13:57
#1
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А когда с ул Шевченко уберут с проезжей части базар? Как в 15 веке по среди дороги нагородили!
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