Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане

Отправлено: - 12:00

как вообще можно завозить пищевые продукты из стран где до сих пор либо война идет либо политическая неразбериха?



афганистан воюет с 1979 года не прекращая

какие оттуда газировки могут быть

если уж французская компания по производству минералки оказалась гнала воду из речи с фекалиями то покупать продукты из страны где главный доход это опиумный мак и героин вообще смерти подобно