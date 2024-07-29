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≡ Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49722
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
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В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане.
Накануне стало известно, что большие партии напитка сняли с продажи в Бишкеке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24162
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:43
#1
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Цитата:
В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане, передает корреспондент

Как этот напиток вообще мог попасть в Казахстан при таком списке несоответствий и нарушений? В чем прикол - сначала ввезти, а потом начать читать, что же мы там ввезли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15102
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 09:50
#2
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Пробывал его в прошлом году. Гадость ужасная. Как будто растворитель пьёшь.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1493
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 11:56
#3
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Наших контролёров только фантик интересует, что и как на нём написано?
А что в этот фантик завёрнуто - мелочи?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16447
Re: Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:00
#4
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как вообще можно завозить пищевые продукты из стран где до сих пор либо война идет либо политическая неразбериха?

афганистан воюет с 1979 года не прекращая
какие оттуда газировки могут быть
если уж французская компания по производству минералки оказалась гнала воду из речи с фекалиями то покупать продукты из страны где главный доход это опиумный мак и героин вообще смерти подобно
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1455
Газировку из Афганистана проверили в Казахстане
Отправлено: 29.07.24 - 12:57
#5
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А я Coca-Cola покупаю афганскую,вроде норм на вкус. Действительно,откуда там пр-во? Может это под них наши китайские или кыргызские братья разливают?
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