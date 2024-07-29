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≡ Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49722
Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
Отправлено: 29.07.24 - 11:38
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«Девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8, 12, 13 лет! Полиция назначила экспертизы, провели допросы, пригласили государственного адвоката и психолога со школы. Дети признали вину», - пишет автор поста.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
307
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:38
#1
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Люди чересчур обнаглели, 8,12,13 лет достаточно большие "дети" это по факту уже существа без будущего, половые органы в рот теперь должны брать их родители, или как?! Что с них вырастет?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1493
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:53
#2
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Доигрались с "правами ребёнка" и прочей ювенальщиной.
И это ещё не дно...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16447
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:54
#3
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Цитата:
мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом.


зачем подробности про сбор велика и соседа? больше на алиби похоже. мать так и сказала бы что не следила за дочерью продолжительное время и не обращала внимания на нее что девочку смогли увезти долеко.
другой момент а чем вызывана была тема с уводом за дом именно в тот момент когда мать собирала велик с соседом? мальчики по сговору поджидали пока мать отвлечеться на соседа или так совпало? девочке 5 лет она гуляли до этого одна? с кем дружила во дворе? как вела себя мать с ней?


Цитата:
Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет.


спросить откуда игрушки не судьба? где была девочка? почему потрепаная? матери как будто пофиг на все ей с соседом велик надо было собирать и ее очень разозлило что девочка ушла и испачкалась
в итоге девочка открылась только дедушке а матери нет.



пацанов в дет дом с обязательной псих проверкой на адекватность
родителей лишить родительских прав
там явно не дети учителей и ученых а из неблагополучных
мать девочки также на учет
не уследила за ребенком
девочку также на псих. проверку по полному разряду
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16447
Re: Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае -...
Отправлено: 29.07.24 - 11:55
#4
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Цитата:
Skeptic:
Доигрались с "правами ребёнка" и прочей ювенальщиной. И это ещё не дно...

всмысле доигрались с "правами ребенка"? сажать щеглов не смыслящих а родителей по головке гладить ? они мол ни в чем не виноваты?
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