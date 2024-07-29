Отправлено: - 11:54

мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом.



Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет.



Цитата:зачем подробности про сбор велика и соседа? больше на алиби похоже. мать так и сказала бы что не следила за дочерью продолжительное время и не обращала внимания на нее что девочку смогли увезти долеко.другой момент а чем вызывана была тема с уводом за дом именно в тот момент когда мать собирала велик с соседом? мальчики по сговору поджидали пока мать отвлечеться на соседа или так совпало? девочке 5 лет она гуляли до этого одна? с кем дружила во дворе? как вела себя мать с ней?Цитата:спросить откуда игрушки не судьба? где была девочка? почему потрепаная? матери как будто пофиг на все ей с соседом велик надо было собирать и ее очень разозлило что девочка ушла и испачкаласьв итоге девочка открылась только дедушке а матери нет.пацанов в дет дом с обязательной псих проверкой на адекватностьродителей лишить родительских правтам явно не дети учителей и ученых а из неблагополучныхмать девочки также на учетне уследила за ребенкомдевочку также на псих. проверку по полному разряду