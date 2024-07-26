Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:03
Об этапах реализации масштабного проекта 24 июля на форуме «Kostanay INVEST – 2024» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар ТУЛЕГЕНОВ. По его словам, строительство новой газовой магистрали должно «обеспечить энергетическую безопасность области». Читать новость
родом из Шанхая2022: Вся страшная проблема в том что народ лентяй,кто то должен прийти и за нас работать, пока не заставим себя работать так и будут всем руководить инвесторы, элементарно посмотри как ужасно выложена брущатка в городе да и кокого качества а это лицо города, вывоз мусора не могут власти наладить кошмар какая антисанитария, наши дети рядом играют с этим кошмаром.......что нам смотреть какая там соринка у них, самим бы это бревно вытащить у себя....
Хех, вы меня удивляете. Кто не работает, тот не ест, а кто работает, тому и поесть некогда.
На мой взгляд, меры принимаются. У нас во дворе чисто, мусор вывозится. Производство авто из РФ уходит, к нам и другим соседям приходит, будут рабочие места и.т.д. в ту же Россию сбыт будет. На счёт брусчатки, пусть подрядчиков контролируют, всё же прописано в техническом задании, отступили от требований, норм и правил, переделывают. По вывозу мусора, руководитель поменялся же, надеюсь всё будет нормально. Инвесторы нужны, хорошо, что привлекаем, даже по газопрводу Катар инвестор, это нормально. Отель будут строить именитые инвесторы, отлично, поддерживаю!
родом из Шанхая2022: элементарно посмотри как ужасно выложена брущатка в городе да и кокого качества а это лицо города...
Про качество брусчатки, бордюров неоднократно на форуме с грамотеями обсуждали, в последнее время вроде особых нарекании нет. Процитирую как обычно, пожалуйста (24.06.2020 год):
Качество дорожных бордюров более трёх лет тому назад обсуждали, точнее в мае 2017 года, значит до настоящего времени имеются проблемы, но по изготавливаемой брусчатке...
Kairat stayer: В районе остановки КЖБИ, используются оба вида бордюров, сегодня сам лично визуально их осмотрел. Так, бордюры возможно ТОО «Костанай МБИ»-краска (глубокопроникающий состав на несколько миллиметров) нанесенная как отмечено выше с одной стороны, может со временем от воздействия морозов, воды, солнца подвергнуться истиранию. Решение ТОО «Ван» сразу добавлять специальную сухую присадку красного цвета в раствор (покраска бетонной смеси), при этом, на месте обнаружил осколок бордюра однородно красного цвета, на мой взгляд более правильный. Немаловажно конечно какие заявлены параметры, главное сколько бордюры прослужат, соблюдены ли нормы ГОСТ, осуществлялся ли в период их изготовления промежуточный контроль качества и соответствующих характеристик в лабораторных условиях? Конечно, чтобы не получилось, как поговаривал в свою бытность Председатель Правительства РФ, ныне покойный В.С.Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
Kairat stayer: Так, вы суть не поняли, речь в заметке идёт за транспортировку газа. Россияне потеряли рынок сбыта Европу, месторождения, скорее всего не закрывают, потом опять не откроют.
.....с тобой давно уже всё понятно,вы во всём как всегда разбераетесь сами работать ещё раз повторёсь не хотите,вам кто что то должен построить...Катар будет строить газ будет идти в Узбекистан Российский и мы к этой присасёмся к этой трубе ....и вот ещётебе
Россия в апреле экспортировала в Европу почти половину СПГ Катя Загвоздкина Редакция Forbes Европа остается основным направлением экспорта российского сжиженного природного газа: в апреле 46% поставок СПГ были предназначены для европейского рынка, пишет РБК со ссылкой на данные Kpler. Треть экспортируемого СПГ была отправлена в Азию, оставшиеся 20% — «в неизвестном направлении». Пока ЕС не вводил ограничений против российского СПГ, но они могут войти в 14-й пакет санкций, об этом, в частности, говорил глава МИД Швеции Европа остается основным направлением экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ): в апреле 46% поставок СПГ (1,31 млн т) были предназначены для европейского рынка, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Kpler. Треть (34%, почти 1 млн т) экспортируемого СПГ, как и в марте, была отправлена в Азию. Оставшиеся 20% (0,57 млн т) сейчас значатся в статистике как «направленные в неизвестном направлении».. В общей сложности за прошлый месяц Россия экспортировала 2,84 млн т СПГ, за первый квартал 2024 года — 11,53 млн т (+3,1% к показателям прошлого года). Экспорт СПГ в Европу в апреле сократился на 15% по сравнению с мартом, а поставки в неизвестном направлении выросли почти на 18%, отмечает РБК. В целом объем поставок в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,5%. 95% поставок российского СПГ в Евросоюз приходится на «Ямал СПГ», свидетельствует статистика. Как рассказал РБК независимый эксперт по газу Александр Собко, СПГ с Ямала востребован в Европе благодаря удачной логистике и исторической завязке больших объемов на европейских компаниях. «Большая часть ямальского СПГ сразу же или после перевалки с танкеров ледового класса оказывается в собственности европейских транснациональных корпораций. И гипотетический отказ от использования этого СПГ в Европе приведет к потерям на логистике не только для «Новатэка» [крупнейший российский производитель сжиженного природного газа], но в первую очередь для европейских же компаний», — отмечает эксперт.
Kairat stayer: На мой взгляд, меры принимаются. У нас во дворе чисто, мусор вывозится. Производство авто из РФ уходит, к нам и другим соседям приходит, будут рабочие места и.т.д. в ту же Россию сбыт будет. На счёт брусчатки, пусть подрядчиков контролируют, всё же прописано в техническом задании, отступили от требований, норм и правил, переделывают. По вывозу мусора, руководитель поменялся же, надеюсь всё будет нормально. Инвесторы нужны, хорошо, что привлекаем, даже по газопрводу Катар инвестор, это нормально. Отель будут строить именитые инвесторы, отлично, поддерживаю!
....типичная отписка бюрократа....фото твоего двора и мусорных контейнеров хотелось бы увидить что у вас всё в порядке.
Противостояние, гонка вооружений с Западом, США в свое время разрушила Советский Союз. У великих россиян или как в ток-шоу говорят народа-богоносца, отдельной цивилизации, нет никаких шансов их победить в экономическом, технологическом отраслях. Про военную составляюшую, Макс из Канады на днях отмечал, что тоже нет шансов 😂😂😂.
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