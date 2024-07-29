Отправлено: - 09:43

В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане, передает корреспондент

Цитата:Как этот напиток вообще мог попасть в Казахстан при таком списке несоответствий и нарушений? В чем прикол - сначала ввезти, а потом начать читать, что же мы там ввезли?