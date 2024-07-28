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Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49719
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 16:36
Проект по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat стартует в конце месяца. С 31 июля электронная очередь начнет действовать на двух автомобильных пунктах пропуска, еще на одном - с 9 сентября.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39771
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 16:36
Может выявят наконец всех патриотов Путина и отправят защищать Россию отсюда..
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 16:59
Это означает, что очереди на границе станут ещё больше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15101
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 17:05
Цитата:
А потому что это не так должно работать. Ну раз пример слизали с Европы, то уже тогда до конца научитесь создавать электронку.
Skeptic: Это означает, что очереди на границе станут ещё больше.Да. Как и на бугристом переходе больше года не как ума не дали, а стало ещё хуже.
А потому что это не так должно работать. Ну раз пример слизали с Европы, то уже тогда до конца научитесь создавать электронку.
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 17:09
Цитата:
Если бы слизали с Европы, то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.
А лучше - вообще только пограничный знак.
Ибо "ЕАЭС, это СВОБОДНОЕ передвижение товаров и рабочей силы!" (чьи слова?)
Vit:
Если бы слизали с Европы, то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.
А лучше - вообще только пограничный знак.
Ибо "ЕАЭС, это СВОБОДНОЕ передвижение товаров и рабочей силы!" (чьи слова?)
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:14
Цитата:
----Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться
111:
Может выявят наконец всех патриотов Путина и отправят защищать Россию отсюда..
Может выявят наконец всех патриотов Путина и отправят защищать Россию отсюда..
----Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:19
Цитата:
-----Видел такое ещё в 1994 году на границе Германия - Польша .Так что минимум на 30 лет отстали
Skeptic:
то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.
то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.
-----Видел такое ещё в 1994 году на границе Германия - Польша .Так что минимум на 30 лет отстали
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 885
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:53
Цитата:
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал)))
Это уже клиника...
Гога:
Как всегда в своем репертуаре -
Как всегда в своем репертуаре -
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал)))
Это уже клиника...
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 19:58
Цитата:
----Надеюсь , что будет продолжение
vofkakst:
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...
----Надеюсь , что будет продолжение
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1429
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 20:04
Цитата:
Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.
......нет это вовсе не отметка а последствия толчка,видишь пишет что никто не писал и не ощутил,а он всё это почувствовал,здесь всё очень просто,когда ты натаскаешья отрубей и наешься халявой колбасы,от усталости храп будет стоять на всю питерскую,жена не выдержала и долбанула его в бок,что он свалился с кроватки и долбанулся головой вот и последствия......не обижайся на его...диагнос...я как то работал в мед.учереждении в начале 90х в мед.училище директора возил,но диагноз нас ставить не учили....всё в руках высшей медицины....
Гога:
Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться
Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться
Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.
......нет это вовсе не отметка а последствия толчка,видишь пишет что никто не писал и не ощутил,а он всё это почувствовал,здесь всё очень просто,когда ты натаскаешья отрубей и наешься халявой колбасы,от усталости храп будет стоять на всю питерскую,жена не выдержала и долбанула его в бок,что он свалился с кроватки и долбанулся головой вот и последствия......не обижайся на его...диагнос...я как то работал в мед.учереждении в начале 90х в мед.училище директора возил,но диагноз нас ставить не учили....всё в руках высшей медицины....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1429
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 20:06
Цитата:
.....бывает и хуже
vofkakst:
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...
.....бывает и хуже
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1262
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 29.07.24 - 03:10
Да был один тип в истории, который с криком "русские идут" выпрыгнул из окна какого то этажа. Министр обороны Америки, если не изменяет память. Здесь тоже на грани того.
А по теме непонятно, эта очередь касается грузового транспорта или легкового тоже?
А по теме непонятно, эта очередь касается грузового транспорта или легкового тоже?
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