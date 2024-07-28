Отправлено: - 20:04

Гога:

Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться

Цитата:Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.......нет это вовсе не отметка а последствия толчка,видишь пишет что никто не писал и не ощутил,а он всё это почувствовал,здесь всё очень просто,когда ты натаскаешья отрубей и наешься халявой колбасы,от усталости храп будет стоять на всю питерскую,жена не выдержала и долбанула его в бок,что он свалился с кроватки и долбанулся головой вот и последствия......не обижайся на его...диагнос...я как то работал в мед.учереждении в начале 90х в мед.училище директора возил,но диагноз нас ставить не учили....всё в руках высшей медицины....