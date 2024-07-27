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"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 49719
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 27.07.24 - 18:33
И.о. начальника УЧС Рудного Ерлан БИСЕН сегодня, 27 июля, прокомментировал утренние подземные толчки мощностью 3,9 баллов в Рудном. Он отметил, что по сведениям Национального научного центра сейсмологических наблюдений природного землетрясения в Костанайской области не было.
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Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 18:33
d
(Полноправные пользователи)
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- 26.12.16
- Сообщений:
- 314
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 27.07.24 - 18:58
Это не землятрясение,а толчки,продолжаем следить за толчками...в 2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка. А скажите,где у нас есть толчки. Едешь по дороге,ни одного нету.
(Полноправные пользователи)
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Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 20:39
Померещилось людЯм...
(Полноправные пользователи)
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- 24161
Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 20:50
Цитата:
А как насчёт не природного, искусственного, вызванного человеком?
Цитата:
природного землетресения в Костанайской области не было.
А как насчёт не природного, искусственного, вызванного человеком?
Цитата:
Национального ядерного центра РК.
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
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- 762
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 28.07.24 - 17:06
Цитата:
Какая любопытная фантазия. И люди не погибли, и шахту затопило потому что толчки а не потому что какой-то дурак в погоне за плановыми показателями дал указание палить целик непосредственно под воронкой заполненной водой на поверхности.
Вообще, жителям рудного, и тут я говорю о жителях рудного а не понаехавших, не дОлжно обращать внимание на подобные колебания земли. Еще лет 20 назад массовые взрывы проводились каждую неделю и они вполне были осязаемы, их даже можно было отличить друг от друга, какой в карьере (и даже в каком из двух) а какой в подземке. А сейчас че-то сразу кипиш поднялся "а че? А как? А почему?"
denfostr:
2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка.
2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка.
Какая любопытная фантазия. И люди не погибли, и шахту затопило потому что толчки а не потому что какой-то дурак в погоне за плановыми показателями дал указание палить целик непосредственно под воронкой заполненной водой на поверхности.
Вообще, жителям рудного, и тут я говорю о жителях рудного а не понаехавших, не дОлжно обращать внимание на подобные колебания земли. Еще лет 20 назад массовые взрывы проводились каждую неделю и они вполне были осязаемы, их даже можно было отличить друг от друга, какой в карьере (и даже в каком из двух) а какой в подземке. А сейчас че-то сразу кипиш поднялся "а че? А как? А почему?"
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 28.07.24 - 17:21
Цитата:
Нет, взрывы от землетряски даже ребенок отличит.
Я как раз таки не зря там 22 года жил на Ленина Горняков.
Карачун:
Еще лет 20 назад массовые взрывы проводились каждую неделю и они вполне были осязаемы, их даже можно было отличить друг от друга, какой в карьере (и даже в каком из двух) а
Еще лет 20 назад массовые взрывы проводились каждую неделю и они вполне были осязаемы, их даже можно было отличить друг от друга, какой в карьере (и даже в каком из двух) а
Нет, взрывы от землетряски даже ребенок отличит.
Я как раз таки не зря там 22 года жил на Ленина Горняков.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 762
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 28.07.24 - 17:47
Цитата:
Так тут и землетряска соответствующая была. И предыдущая, когда она там случилась?, года 3-4 назад, и эта такая же. Че-то там чуть пошевелилось и все на этом. Один в один как бахали раньше.
111:
Нет, взрывы от землетряски даже ребенок отличит. Я как раз таки не зря там 22 года жил на Ленина Горняков.
Нет, взрывы от землетряски даже ребенок отличит. Я как раз таки не зря там 22 года жил на Ленина Горняков.
Так тут и землетряска соответствующая была. И предыдущая, когда она там случилась?, года 3-4 назад, и эта такая же. Че-то там чуть пошевелилось и все на этом. Один в один как бахали раньше.
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 28.07.24 - 18:15
Цитата:
Нет, я помню как тряхонуло году в 2004м, это не то, что взрывают по четвергам или пчтницам.
Карачун:
Один в один как бахали раньше.
Один в один как бахали раньше.
Нет, я помню как тряхонуло году в 2004м, это не то, что взрывают по четвергам или пчтницам.
(Полноправные пользователи)
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Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 28.07.24 - 22:27
Цитата:
Среда-Сарбай, пятница-Соколовка.
Карачун:
Среда-Сарбай, пятница-Соколовка.
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 28.07.24 - 22:55
Цитата:
Не было 4 года назад точно, а если 3, то я уже тут был, не знаю
Карачун:
года 3-4 назад, и
года 3-4 назад, и
Не было 4 года назад точно, а если 3, то я уже тут был, не знаю
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