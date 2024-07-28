Отправлено: - 21:42

111: Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.

[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:45]

[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:56]

Цитата:Интересно а кто это своего сына с красным дипломом выгоняет из родного дома? Кто тут говорил лишь бы подальше отсюда) от родины великих степей Казахстана в Европу, вроде бы в Австрию. А?Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)