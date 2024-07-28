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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 21:42
#9541
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Цитата:
111: Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.
Интересно а кто это своего сына с красным дипломом выгоняет из родного дома? Кто тут говорил лишь бы подальше отсюда) от родины великих степей Казахстана в Европу, вроде бы в Австрию. А?
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)

[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:45]

[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:56]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 21:58
#9542
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Цитата:
"Открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже - окончательный приговор современной западной цивилизации.

Александр Дугин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:26
#9543
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Цитата:
Vit:
окончательный приговор современной западной цивилизации.

Вот ты туда бегаешь каждый раз, думаешь завтра там все рухнет, исчезнут дороги, перестанут платить мигрантам ойро за просто так, зп будет как у нас, 500 ойро и президенты будут править пожизненно?
Ну ладно, к 1 июля, там все рухнет?

[Исправлено: 111, 28.07.2024 - 23:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:30
#9544
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Цитата:
Vit:
Интересно а кто это своего сына с красным

У него уже два красных.
Пойдет на третий красный, если бесплатно тут, почему бы и нет?
Решили пока попытать счастья тут.
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:32
#9545
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Цитата:
Гога:
что кто - то выжил из ума не я , а вы

Я не кричу на каждом углу, что Крымнаш и за это должны помирать как скот русские пацанята, я наоборот, не хочу чтоб русские помирали просто так, за твои хотелки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:33
#9546
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Цитата:
Vit:
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)

Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:35
#9547
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Цитата:
111:
не хочу чтоб русские помирали

Естественно. Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать? С аульными ты наотрез отказываешься общаться, по казахски не говоришь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:36
#9548
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Цитата:
111:
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.

Действительно, там же работать надо, нафига такая работа, если там работать надо. То ли дело твоя работа, да? ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:38
#9549
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Цитата:
maxsaf:
Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать?

Я сдаю хаты только русским с России?
Интересно..
Как тебе много про меня известно..
В объяве да, только русским и только с России!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:38
#9550
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Цитата:
111:
Решили пока попытать счастья тут.

Так и скажи, что мечтать на кухне о загранице - это одно, а как сунься туда - так сразу трудности пугают. Австриянин, блин ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:39
#9551
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Цитата:
maxsaf:
То ли дело твоя работа,

Меня не вызывали, а он в школе интернате работает, по компам что то, пока студент.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:40
#9552
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Цитата:
111:
Как тебе много про меня известно..

Меньше бы тут ошивался - спокойнее бы спал))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:40
#9553
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Цитата:
maxsaf:
как сунься туда - так сразу трудности пугают.

Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:41
#9554
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Цитата:
111:
Меня не вызывали

А зря, в Европе после взрыва северного потока твой метан очень бы пригодился :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24161
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:44
#9555
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Цитата:
111:
Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.

Не, диплом он для того и нужен, чтобы потом работу найти. Работа - цель, а диплом - лишь средство для достижения этой цели.
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