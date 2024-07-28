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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 21:42
Цитата:
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:45]
[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:56]
111: Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.Интересно а кто это своего сына с красным дипломом выгоняет из родного дома? Кто тут говорил лишь бы подальше отсюда) от родины великих степей Казахстана в Европу, вроде бы в Австрию. А?
Аяяй, вы с Абайкой плохие Патриоты)
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:45]
[Исправлено: Vit, 28.07.2024 - 21:56]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 21:58
Цитата:
Александр Дугин.
"Открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже - окончательный приговор современной западной цивилизации.
Александр Дугин.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:26
Цитата:
Вот ты туда бегаешь каждый раз, думаешь завтра там все рухнет, исчезнут дороги, перестанут платить мигрантам ойро за просто так, зп будет как у нас, 500 ойро и президенты будут править пожизненно?
Ну ладно, к 1 июля, там все рухнет?
[Исправлено: 111, 28.07.2024 - 23:27]
Vit:
окончательный приговор современной западной цивилизации.
окончательный приговор современной западной цивилизации.
Вот ты туда бегаешь каждый раз, думаешь завтра там все рухнет, исчезнут дороги, перестанут платить мигрантам ойро за просто так, зп будет как у нас, 500 ойро и президенты будут править пожизненно?
Ну ладно, к 1 июля, там все рухнет?
[Исправлено: 111, 28.07.2024 - 23:27]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:30
Цитата:
У него уже два красных.
Пойдет на третий красный, если бесплатно тут, почему бы и нет?
Решили пока попытать счастья тут.
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.
Vit:
Интересно а кто это своего сына с красным
Интересно а кто это своего сына с красным
У него уже два красных.
Пойдет на третий красный, если бесплатно тут, почему бы и нет?
Решили пока попытать счастья тут.
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:32
Цитата:
Я не кричу на каждом углу, что Крымнаш и за это должны помирать как скот русские пацанята, я наоборот, не хочу чтоб русские помирали просто так, за твои хотелки
Гога:
что кто - то выжил из ума не я , а вы
что кто - то выжил из ума не я , а вы
Я не кричу на каждом углу, что Крымнаш и за это должны помирать как скот русские пацанята, я наоборот, не хочу чтоб русские помирали просто так, за твои хотелки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:33
Цитата:
Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало
Vit:
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
Абайка сутками российские новости смотрит. Не отходит от телевизора не на шаг)
Теперь он сутками смотрит канадские новости, знает где какая авария, сколько енотов пострадало
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:35
Цитата:
Естественно. Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать? С аульными ты наотрез отказываешься общаться, по казахски не говоришь
111:
не хочу чтоб русские помирали
не хочу чтоб русские помирали
Естественно. Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать? С аульными ты наотрез отказываешься общаться, по казахски не говоришь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:36
Цитата:
Действительно, там же работать надо, нафига такая работа, если там работать надо. То ли дело твоя работа, да?
111:
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.
Вызывали в США по студенческим заработкам, но опять же расходы, пусть сидит лучше.
Действительно, там же работать надо, нафига такая работа, если там работать надо. То ли дело твоя работа, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:38
Цитата:
Я сдаю хаты только русским с России?
Интересно..
Как тебе много про меня известно..
В объяве да, только русским и только с России!
maxsaf:
Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать?
Иначе кому ты будешь свои хаты сдавать?
Я сдаю хаты только русским с России?
Интересно..
Как тебе много про меня известно..
В объяве да, только русским и только с России!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:38
Цитата:
Так и скажи, что мечтать на кухне о загранице - это одно, а как сунься туда - так сразу трудности пугают. Австриянин, блин
111:
Решили пока попытать счастья тут.
Решили пока попытать счастья тут.
Так и скажи, что мечтать на кухне о загранице - это одно, а как сунься туда - так сразу трудности пугают. Австриянин, блин
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:39
Цитата:
Меня не вызывали, а он в школе интернате работает, по компам что то, пока студент.
maxsaf:
То ли дело твоя работа,
То ли дело твоя работа,
Меня не вызывали, а он в школе интернате работает, по компам что то, пока студент.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:40
Цитата:
Меньше бы тут ошивался - спокойнее бы спал))
111:
Как тебе много про меня известно..
Как тебе много про меня известно..
Меньше бы тут ошивался - спокойнее бы спал))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:40
Цитата:
Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.
maxsaf:
как сунься туда - так сразу трудности пугают.
как сунься туда - так сразу трудности пугают.
Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.
То что тупо там ягоды собирать, это просто физические трудности, не умственные.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:41
Цитата:
А зря, в Европе после взрыва северного потока твой метан очень бы пригодился
111:
Меня не вызывали
Меня не вызывали
А зря, в Европе после взрыва северного потока твой метан очень бы пригодился
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 22:44
Цитата:
Не, диплом он для того и нужен, чтобы потом работу найти. Работа - цель, а диплом - лишь средство для достижения этой цели.
111:
Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.
Настоящие трудности, это поступить бесплатно сюда и получить третий красный диплом.
Не, диплом он для того и нужен, чтобы потом работу найти. Работа - цель, а диплом - лишь средство для достижения этой цели.
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