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≡ Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49719
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге сам аким Костанайской области сказал.Вопрос а ее кто нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9996
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
#1
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Цитата:
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае?

Источник:

Конечно получает,например грузчик на складской 12000день.
30 дней 360000.
Любой таксист,доставщик готовой еды,получает по 500000месяц не меньше.
Вообще то вопрос поставлен немного не правильно,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,а сейчас свою зп надо зарабатывать,кто умеет и хочет работать тот зарабатывает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:50
#2
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Цитата:
Добринцофф:
,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,

Ну почему в СССР, я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу. ;-)
ПС - причём когда захочу, тогда и прихожу! 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2024 - 21:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:22
#3
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Ну да, много кто.
Комбинатовские в Рудном в среднем 300-450 тысяч.
Рабочий мусоровоза, блин, вот не верил, спросил даже, примерно 400 тысяч.
Наш сантехник в ОСИ делает не напрягаясь тысяч 300, ну их не видно, побухивает.
Наш студент да, 150 тысяч, между учебой, это и охрана в магазине, и в пицце готовка 150, и в компах сейчас ушел, 150, ну да, студентам без опыта и так сходит.
В деревне братан жены 150 на выпасах лошадей, вот в деревнях не срастается конечно.
Ну в среднем я бы сказал 150-200 средняя наверно, не учитывая деревню, в которой тысяч 100 наверно средняя
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:27
#4
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Тут вопрос с подковыркой!
Речь нужно вести не о зарплате, а о том насколько человек доволен своей работой..
Я в свои 21. год был рад работать монтёром на Миллионке, через три года, так же диспетчером тогда ещё существовавших Северных Сетей. И не в ЗП было счастье! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:52
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно получает,например грузчик на складской 12000день. 30 дней 360000.

Без выходных? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 20:55
#6
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Цитата:
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге

Так то было вначале 2023 года, надо бы акима ещё раз спросить, может уже 400 тыс средняя 8-)
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а
§ алмазбек
(Пользователи)
Регистрация:
28.07.24
Сообщений:
1
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 28.07.24 - 14:26
#7
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спасмибо за отзыв тут
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1427
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 28.07.24 - 20:25
#8
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае?
....оказывается не обязательно ездить клубнику собирать можно и нас бабло рубить,устроюсь в ОСИ к Марику сантехником и буду подбухивая работать...ну типо работать...
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