Конечно получает,например грузчик на складской 12000день. 30 дней 360000. Любой таксист,доставщик готовой еды,получает по 500000месяц не меньше. Вообще то вопрос поставлен немного не правильно,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,а сейчас свою зп надо зарабатывать,кто умеет и хочет работать тот зарабатывает.
Ну да, много кто. Комбинатовские в Рудном в среднем 300-450 тысяч. Рабочий мусоровоза, блин, вот не верил, спросил даже, примерно 400 тысяч. Наш сантехник в ОСИ делает не напрягаясь тысяч 300, ну их не видно, побухивает. Наш студент да, 150 тысяч, между учебой, это и охрана в магазине, и в пицце готовка 150, и в компах сейчас ушел, 150, ну да, студентам без опыта и так сходит. В деревне братан жены 150 на выпасах лошадей, вот в деревнях не срастается конечно. Ну в среднем я бы сказал 150-200 средняя наверно, не учитывая деревню, в которой тысяч 100 наверно средняя
Тут вопрос с подковыркой! Речь нужно вести не о зарплате, а о том насколько человек доволен своей работой.. Я в свои 21. год был рад работать монтёром на Миллионке, через три года, так же диспетчером тогда ещё существовавших Северных Сетей. И не в ЗП было счастье!
Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае? ....оказывается не обязательно ездить клубнику собирать можно и нас бабло рубить,устроюсь в ОСИ к Марику сантехником и буду подбухивая работать...ну типо работать...
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