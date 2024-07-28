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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 636 из 637«1...634635636637»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:17
#9526
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Кстати о рекламе.
Педантичные немцы уже вставили рекламу того самого Фольксвагена, который был среди гор трупов российских убийц, по понятным причинам я их стер с картинки.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:24
#9527
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Цитата:
Vit:
Однозначно тебе можно идти работать в государственное СМИ. Ты

Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:45
#9528
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Цитата:
Vit:
тебе можно идти работать

---Он не знает , что значит --работать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:53
#9529
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Цитата:
abaika95:
Поуехи очень хотят доказать что от их уезда мир схлопнулся в Казахстане

----Кто это хочет доказать ? Я вот просто к теплу ближе .Никаких претензий к Казахстану не имею . Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере .Люди хотят жить там где хотят .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:55
#9530
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Цитата:
111:
Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.

---Вроде он никогда этого не утверждал ? И причем тут **янки** , если он в Канаде живет ? У вас , однако , железная логика :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 17:09
#9531
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Цитата:
Гога:
Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере

А ты из ума выжил на старости лет и кричишь Крымнаш..
Теье легче от этого?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 17:10
#9532
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Цитата:
Гога:
---Вроде он никогда этого не утверждал

Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 18:23
#9533
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Кто там у нас выпрыгнул с окна то?
Какая то женщина с двумя детьми..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 18:23
#9534
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Цитата:
abaika95:
А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные Или инженера Ну чей опыт и труд прям жалко терять?

Конечно уезжают если где-то лучшие условия находятся. Другое дело что с подобными характеристиками эти люди не станут с вами разговаривать на форуме нг. Хотя не исключу что и вообще не станут. Им зачастую эти полтико-псевдоисторические загоны тоже ни к чему. Они же профессионалами стали не потому-что много пи(разговаривали)ли.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:27
#9535
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Цитата:
111:
А ты из ума выжил на старости лет

---Ты уже диагнозы ставишь ? Смешной ты , однако ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:33
#9536
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Цитата:
111:
кто ему платит.

---Чек хоть один покажи ,что заплатили , а то как всегда голословно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:40
#9537
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Цитата:
111:
Кто там у нас выпрыгнул с окна то?

----Вот это ваш уровень .Кстати , да - воду так же баклажками для стиралки носите ? Вы максу так и не ответили :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:41
#9538
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Цитата:
maxsaf:
Как твоя профессия сейчас называется?

---Тунеядец
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 20:06
#9539
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Цитата:
111:
А ты из ума выжил на старости лет

----Вы знаете , когда читаю ваши комментарии , то мне кажется , что кто - то выжил из ума не я , а вы .Ведь это вы постоянно напоминаете , что уже старый .Марик , здоровья вам .

[Исправлено: Гога, 28.07.2024 - 18:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 20:13
#9540
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Цитата:
Карачун:
Конечно уезжают если

----Да что все на этом зациклились ??? Люди хотят жить там --- где хотят !!! И не надо искать какие -то подспудные причины . Вот если бы хватило средств ----уехал бы подальше .
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