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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:17
Кстати о рекламе.
Педантичные немцы уже вставили рекламу того самого Фольксвагена, который был среди гор трупов российских убийц, по понятным причинам я их стер с картинки.
Педантичные немцы уже вставили рекламу того самого Фольксвагена, который был среди гор трупов российских убийц, по понятным причинам я их стер с картинки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:24
Цитата:
Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.
Vit:
Однозначно тебе можно идти работать в государственное СМИ. Ты
Однозначно тебе можно идти работать в государственное СМИ. Ты
Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:45
Цитата:
---Он не знает , что значит --работать .
Vit:
тебе можно идти работать
тебе можно идти работать
---Он не знает , что значит --работать .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:53
Цитата:
----Кто это хочет доказать ? Я вот просто к теплу ближе .Никаких претензий к Казахстану не имею . Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере .Люди хотят жить там где хотят .
abaika95:
Поуехи очень хотят доказать что от их уезда мир схлопнулся в Казахстане
Поуехи очень хотят доказать что от их уезда мир схлопнулся в Казахстане
----Кто это хочет доказать ? Я вот просто к теплу ближе .Никаких претензий к Казахстану не имею . Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере .Люди хотят жить там где хотят .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:55
Цитата:
---Вроде он никогда этого не утверждал ? И причем тут **янки** , если он в Канаде живет ? У вас , однако , железная логика
111:
Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.
Это тебе не под янки плясать и петь, как у них все хорошо.
---Вроде он никогда этого не утверждал ? И причем тут **янки** , если он в Канаде живет ? У вас , однако , железная логика
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 17:09
Цитата:
А ты из ума выжил на старости лет и кричишь Крымнаш..
Теье легче от этого?
Гога:
Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере
Кстати , один сын живет в Кустанае , другой - в Питере (с казахстанским гражданством) - ему там удобнее работать в IT сфере
А ты из ума выжил на старости лет и кричишь Крымнаш..
Теье легче от этого?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 17:10
Цитата:
Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.
Гога:
---Вроде он никогда этого не утверждал
---Вроде он никогда этого не утверждал
Он всегда хвалит то поляков, то Ойропу, то есть те, кто ему платит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 18:23
Кто там у нас выпрыгнул с окна то?
Какая то женщина с двумя детьми..
Какая то женщина с двумя детьми..
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 18:23
Цитата:
Конечно уезжают если где-то лучшие условия находятся. Другое дело что с подобными характеристиками эти люди не станут с вами разговаривать на форуме нг. Хотя не исключу что и вообще не станут. Им зачастую эти полтико-псевдоисторические загоны тоже ни к чему. Они же профессионалами стали не потому-что много пи(разговаривали)ли.
abaika95:
А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные Или инженера Ну чей опыт и труд прям жалко терять?
А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные Или инженера Ну чей опыт и труд прям жалко терять?
Конечно уезжают если где-то лучшие условия находятся. Другое дело что с подобными характеристиками эти люди не станут с вами разговаривать на форуме нг. Хотя не исключу что и вообще не станут. Им зачастую эти полтико-псевдоисторические загоны тоже ни к чему. Они же профессионалами стали не потому-что много пи(разговаривали)ли.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:27
Цитата:
---Ты уже диагнозы ставишь ? Смешной ты , однако ?
111:
А ты из ума выжил на старости лет
А ты из ума выжил на старости лет
---Ты уже диагнозы ставишь ? Смешной ты , однако ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:33
Цитата:
---Чек хоть один покажи ,что заплатили , а то как всегда голословно
111:
кто ему платит.
кто ему платит.
---Чек хоть один покажи ,что заплатили , а то как всегда голословно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:40
Цитата:
----Вот это ваш уровень .Кстати , да - воду так же баклажками для стиралки носите ? Вы максу так и не ответили
111:
Кто там у нас выпрыгнул с окна то?
Кто там у нас выпрыгнул с окна то?
----Вот это ваш уровень .Кстати , да - воду так же баклажками для стиралки носите ? Вы максу так и не ответили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 19:41
Цитата:
---Тунеядец
maxsaf:
Как твоя профессия сейчас называется?
Как твоя профессия сейчас называется?
---Тунеядец
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 20:06
Цитата:
----Вы знаете , когда читаю ваши комментарии , то мне кажется , что кто - то выжил из ума не я , а вы .Ведь это вы постоянно напоминаете , что уже старый .Марик , здоровья вам .
[Исправлено: Гога, 28.07.2024 - 18:14]
111:
А ты из ума выжил на старости лет
А ты из ума выжил на старости лет
----Вы знаете , когда читаю ваши комментарии , то мне кажется , что кто - то выжил из ума не я , а вы .Ведь это вы постоянно напоминаете , что уже старый .Марик , здоровья вам .
[Исправлено: Гога, 28.07.2024 - 18:14]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 20:13
Цитата:
----Да что все на этом зациклились ??? Люди хотят жить там --- где хотят !!! И не надо искать какие -то подспудные причины . Вот если бы хватило средств ----уехал бы подальше .
Карачун:
Конечно уезжают если
Конечно уезжают если
----Да что все на этом зациклились ??? Люди хотят жить там --- где хотят !!! И не надо искать какие -то подспудные причины . Вот если бы хватило средств ----уехал бы подальше .
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