НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49719
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 16:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat стартует в конце месяца. С 31 июля электронная очередь начнет действовать на двух автомобильных пунктах пропуска, еще на одном - с 9 сентября.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 16:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может выявят наконец всех патриотов Путина и отправят защищать Россию отсюда..
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1491
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 16:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это означает, что очереди на границе станут ещё больше.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15101
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 17:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic: Это означает, что очереди на границе станут ещё больше.
Да. Как и на бугристом переходе больше года не как ума не дали, а стало ещё хуже.
А потому что это не так должно работать. Ну раз пример слизали с Европы, то уже тогда до конца научитесь создавать электронку.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1491
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Отправлено: 28.07.24 - 17:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Если бы слизали с Европы, то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.
А лучше - вообще только пограничный знак.
Ибо "ЕАЭС, это СВОБОДНОЕ передвижение товаров и рабочей силы!" (чьи слова?)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Может выявят наконец всех патриотов Путина и отправят защищать Россию отсюда..

----Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.

-----Видел такое ещё в 1994 году на границе Германия - Польша .Так что минимум на 30 лет отстали :-x
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
885
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 17:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Как всегда в своем репертуаре -

Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал)))
Это уже клиника...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10735
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 19:58
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...

----Надеюсь , что будет продолжение
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1427
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 20:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Как всегда в своем репертуаре --коммент не по теме , лишь бы отметиться


Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.

......нет это вовсе не отметка а последствия толчка,видишь пишет что никто не писал и не ощутил,а он всё это почувствовал,здесь всё очень просто,когда ты натаскаешья отрубей и наешься халявой колбасы,от усталости храп будет стоять на всю питерскую,жена не выдержала и долбанула его в бок,что он свалился с кроватки и долбанулся головой вот и последствия......не обижайся на его...диагнос...я как то работал в мед.учереждении в начале 90х в мед.училище директора возил,но диагноз нас ставить не учили....всё в руках высшей медицины....
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1427
Re: Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на...
Отправлено: 28.07.24 - 20:06
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Зашел сюда в предвкушении таких комментариев- не прогадал))) Это уже клиника...

.....бывает и хуже :-( :-( :-(
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 114, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 114
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS