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В Казахстане предложили разработать стандарт для яблони сорта апорт
В Казахстане предложили разработать стандарт для яблони сорта апорт
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