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≡ В Казахстане предложили разработать стандарт для яблони сорта апорт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49719
В Казахстане предложили разработать стандарт для яблони сорта апорт
Отправлено: 28.07.24 - 18:11
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Специалисты считают, что с 2000-х годов массовая закладка садов с апортом происходила в условиях, не соответствующих требованиям этого сорта. Разработать национальный стандарт для яблони сорта апорт предложили на заседании общественного совета при Минторговли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39763
Re: В Казахстане предложили разработать стандарт для яблони...
Отправлено: 28.07.24 - 18:11
#1
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Чем они с таким серьезным видом занимаются, думал самолеты строят, корабли.
А оказывается думают над размером китайских яблок?
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